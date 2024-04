VNYA, un pilier solide de la communauté des étudiants vietnamiens à Singapour

>> Plus de 100 étudiants vietnamiens ont participé au Leader Camp 2024 à Londres

>> L'Association des étudiants vietnamiens en Russie tient son premier congrès

>> Un spectacle de talents vietnamien au Royaume-Uni

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni des étudiants et des représentants d'agences et d'organisations vietnamiennes dans le pays hôte, ainsi que ceux qui ont soutenu l'alliance au cours des dernières années.

Les participants ont eu la chance de participer à diverses activités, dont les bénéfices ont été envoyés à l'Association des étudiants vietnamiens de Binh Duong, l'association sœur de l'Alliance de la jeunesse vietnamienne de Singapour dans leur pays, pour acheter du matériel d'apprentissage pour les enfants des travailleurs défavorisés de la localité.

L'ambassadeur vietnamien Mai Phuoc Dung a salué le rôle de l'Alliance en tant que pilier solide de la communauté étudiante vietnamienne à Singapour et a exprimé sa conviction qu'elle organiserait des activités plus diverses et plus pratiques dans les années à venir.

Le président de la VNYA, Nguyên Thuy Quynh, a déclaré que l'Alliance se coordonnerait davantage avec ses homologues nationaux et étrangers pour stimuler les échanges culturels dans les temps à venir.

VNA/CVN