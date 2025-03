Île Maurice : les autorités mettent en garde contre des rafales et des inondations

Les autorités mauriciennes ont averti la population et les touristes de l'approche d'un puissant cyclone Garance avec des rafales pouvant atteindre 250 km/h et de fortes pluies entraînant des inondations.

>> Le typhon Mawar fait souffler des rafales de vents "destructrices" sur l'île de Guam

>> Tempête Domingos : Météo-France place dix autres départements en vigilance orange

Photo : Pixabay/CVN

Les autorités mauriciennes ont averti la population et les touristes de l'approche d'un puissant cyclone Garance avec des rafales pouvant atteindre 250 km/h et de fortes pluies entraînant des inondations. Il est actuellement au nord-ouest de l'île Maurice et pourrait frapper l'île d'ici le soir du 27 février, rapporte L'Express.

L’aéroport international de l'île Maurice restera fermé jusqu'au vendredi 28 février au soir.

Une forte tempête est attendue dans l'océan. Les autorités appellent la population à ne pas se rendre sur la plage.

Le niveau d'alerte rouge a été déclaré pour l'île voisine de La Réunion, un département d'outre-mer français. Selon le journal Témoignages, il est conseillé à ses habitants de rester chez eux, de faire des réserves de nourriture et d'eau et de ne pas utiliser les téléphones.

TASS/VNA/CVN