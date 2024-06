Plus de 600.000 enfants privés d'éducation à Gaza

Photo : Reuteurs/VNA/CVN

Selon un communiqué de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine au Proche-Orient (UNWRA) publié sur X (ex-Twitter), ses équipes continuent de soutenir les enfants palestiniens à travers des activités qui les aident à retourner à l'apprentissage, mais cela ne suffit pas, d'où la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu maintenant.

Le conflit, a ajouté le communiqué, a privé les enfants de Gaza de leur enfance et les survivants souffrent d'un profond traumatisme, car leurs écoles ont été détruites et ils ont perdu une année scolaire entière sans éducation ni jeux.

Selon le texte, les enfants sont les premiers à souffrir le plus dans les conflits et les guerres et, en outre, un très grand nombre d'entre eux ont été tués et d'autres blessés, et beaucoup d'entre eux garderont des cicatrices à vie.

À la date de vendredi 14 juin, le bilan des victimes palestiniennes du conflit en cours s'élevait à 37.296 morts et 85.197 blessés, ont de leur côté indiqué dans un communiqué de presse les autorités sanitaires dirigées par le Hamas.

Xinhua/VNA/CVN