Suède : forte augmentation du diabète chez les jeunes enfants, selon une ONG

Selon un nouveau rapport du Child Diabetes Fund, 460 enfants recevaient un traitement contre ce type de diabète en 2022, en augmentation de 62% par rapport à 2018 (283 enfants).

Presque un tiers de ces enfants ont besoin de soins intensifs lorsqu'ils sont malades, relève l'ONG dans un communiqué. Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune chronique dans laquelle l'organisme ne produit pas d'insuline, tandis que le diabète de type 2 est une maladie où le corps ne produit pas assez d'insuline. "Il est effrayant de constater que le diabète de type 1 touche des enfants de plus en plus jeunes. Nous devons réfléchir à la manière d'y faire face, tant au niveau de la recherche que des soins" proposés, a indiqué le chercheur Ake Lernmark dans un rapport publié par l'organisation.

Les maladies virales précèdent souvent le diabète de type 1, relève l'organisation, qui souligne que cette augmentation de cas en Suède coïncide avec la pandémie de COVID-19. Les jeunes enfants ayant contracté le virus sont plus susceptibles de développer ce type de diabète si la mère n'avait jamais eu le COVID avant la naissance de l'enfant. Si la mère avait été infectée avant ou si elle était vaccinée, les risques que l'enfant développe cette maladie sont moindres. "Chez certains enfants, le COVID-19 a probablement déclenché le développement d'un premier anticorps", a souligné M. Lernmark dans le rapport.

Même avant la pandémie, le nombre de cas de diabète de type 1 était en augmentation, et la lente progression observée au cours des décennies précédant la pandémie serait liée à d'autres virus du rhume. Le lien entre les cas de diabète et l'épidéme devrait s'estomper au fur et à mesure que la population atteint l'immunité.

