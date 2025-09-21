Le voyage du président vietnamien devrait renforcer les relations Vietnam - États-Unis

Le voyage de travail du président Luong Cuong, qui participera au débat général de haut niveau de la 80 e session de l’Assemblée générale des Nations unies (AGNU 80) et participera à des activités bilatérales aux États-Unis du 21 au 24 septembre, vise à approfondir les relations entre le Vietnam et les États-Unis, à concrétiser les engagements entre les dirigeants de haut rang et à promouvoir la coopération, notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement et des sciences et technologies.

L’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung, a déclaré que le programme du président de la République comprend une série d’activités bilatérales avec les États-Unis, couvrant la politique, l’économie, la technologie, la culture et les échanges interpersonnels. Ces activités devraient contribuer à maintenir la stabilité et à favoriser un développement global des relations bilatérales.

Cette visite intervient alors que 2025 marque le 30e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis (12 juillet 1995-2025) et les deux ans du Partenariat stratégique global pour la paix, la coopération et le développement durable (septembre 2023-septembre 2025). Elle offre aux deux parties l’occasion d’examiner les réalisations du nouveau cadre de partenariat et de discuter des orientations à suivre pour pérenniser une coopération stable, substantielle et durable.

Depuis l’établissement des relations diplomatiques en 1995, les relations bilatérales n’ont cessé de se développer, avec le lancement du Partenariat global en 2013 et la création du Partenariat stratégique global en 2023. Ces deux dernières années, la coopération s’est intensifiée dans tous les domaines, notamment dans la gestion des séquelles de la guerre.

Ces deux dernières années, de nombreuses rencontres et entretiens téléphoniques ont eu lieu entre les dirigeants vietnamiens et les présidents américains, auparavant le président Joe Biden et aujourd’hui le président Donald Trump. Au cours des derniers mois seulement, le chef du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm et le président Donald Trump se sont entretenus au téléphone à trois reprises (le 11 novembre 2024, le 4 avril 2025 et le 2 juillet 2025), témoignant d’un engagement politique fort au plus haut niveau.

Grâce à une confiance politique croissante, les liens économiques, commerciaux et d’investissement se sont fortement développés. Les États-Unis demeurent le premier marché d’exportation du Vietnam. Les échanges commerciaux bilatéraux ont bondi, passant de 450 millions de dollars en 1995 à plus de 123 milliards de dollars en 2022, 110,84 milliards de dollars en 2023 et près de 134,6 milliards de dollars en 2024. Les deux parties visent à porter le chiffre d’affaires commercial à 200 milliards de dollars dans un avenir proche.

Investisseur majeur au Vietnam

Les États-Unis sont également un investisseur majeur au Vietnam, avec 11,8 milliards de dollars d’investissements directs étrangers (IDE) répartis sur 1.429 projets validés en janvier 2025. De grandes entreprises américaines des secteurs des technologies, de l’énergie et de la logistique poursuivent leur expansion au Vietnam, tandis que les entreprises vietnamiennes investissent de plus en plus aux États-Unis. Le SelectUSA Investment Summit 2025, organisé en mai, a notamment attiré plus de 100 délégués vietnamiens - un record historique -, témoignant du fort intérêt des entreprises pour le marché américain.

Au-delà du commerce et de l’investissement, la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l’éducation, de la santé, de la culture et du tourisme s’est développée. Environ 30.000 étudiants vietnamiens font leurs études aux États-Unis, ce qui les place au sixième rang parmi les groupes d’étudiants étrangers. Des échanges culturels et interpersonnels solides renforcent la compréhension et la bonne entente mutuelles.

L’ambassadeur Nguyên Quôc Dung a souligné que l’économie, le commerce, la science et la technologie resteront les domaines de coopération les plus prometteurs, en phase avec les priorités de développement du Vietnam et les objectifs de diversification des chaînes d’approvisionnement des États-Unis. Cela ouvre au Vietnam des perspectives de devenir un partenaire fiable dans les chaînes de valeur mondiales, notamment dans les domaines de la technologie, des énergies propres et du développement durable.

La coopération culturelle et touristique présente également un potentiel. Les États-Unis célébreront le 250e anniversaire de leur indépendance en 2026, offrant ainsi l’opportunité d’organiser des événements culturels importants. Le Vietnam, quant à lui, dynamise ses industries créatives, qui devraient bénéficier de l’accès et de la coopération avec le marché américain.

L’éducation et la formation constituent un autre secteur prometteur. La demande vietnamienne en ressources humaines de haut niveau est en hausse, tandis que l’expertise américaine en matière d’enseignement supérieur peut contribuer à améliorer la qualité de la formation et à renforcer la compréhension mutuelle.

Forts de solides fondations, le Vietnam et les États-Unis devraient poursuivre leur collaboration pour relever les défis et saisir les opportunités, renforçant ainsi leur partenariat bilatéral.

