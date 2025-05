Le Premier ministre Pham Minh Chinh lance des projets d'infrastructures clés à Thai Binh

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné le 12 mai la nécessité pour Thai Binh d'améliorer la connectivité routière et de construire davantage de zones industrielles afin de parvenir à un développement rapide et dynamique, lors de la cérémonie de lancement des travaux du projet de l'autoroute Ninh Binh-Hai Phong, tronçon traversant les provinces de Nam Dinh et de Thai Binh.