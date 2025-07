Le typhon Wipha s’approche de la côte nord entre Hai Phong et Ninh Binh

Le 22 juillet à 07h00, le centre du typhon Wipha, troisième tempête à toucher le Vietnam cette année, était situé à environ 20,2°N et 106,7°E, près de la zone côtière entre les provinces de Hai Phong et de Ninh Binh, selon le Centre national de prévision hydrométéorologique.

Les vents maximums soutenus ont atteint le niveau 9 (75–88 km/h), avec des rafales allant jusqu’à 12. Le typhon se déplace d’ouest-sud-ouest à une vitesse d’environ 15 km/h.

Le 22 juillet à 19h00, Wipha devrait toucher terre entre Hai Phong et Thanh Hoa, avec des vents de niveau 6 et des rafales de niveau 8. Le 23 juillet à 07h00, le système devrait s’affaiblir et devenir une dépression tropicale sur le haut Laos.

La police, l’armée, les milices et d’autres unités locales maintiennent une présence dans les zones à haut risque, inspectant fréquemment l’état des digues et renforçant les sections présentant des signes d’infiltration ou de fuite.

L’eau a atteint le pied des digues à certains endroits ; cependant, l’ensemble du système de digues maritimes et fluviales reste intact, aucun incident majeur n’ayant été signalé. Les équipes d’intervention sur place sont en état d’alerte maximale et parfaitement préparées à mettre en œuvre des mesures d’urgence pour assurer la sécurité des personnes et des biens en toutes circonstances.

Les autorités locales de prévention des catastrophes continuent de conseiller aux habitants d’éviter les zones côtières et les digues, et de se tenir informés des directives officielles des administrations locales.

Le matin du 22 juillet, Lê Thành Nhân, président du Comité populaire de la commune de Kim Dông, dans la province de Ninh Binh, a déclaré que les préparatifs pour le typhon avaient été rigoureusement mis en œuvre, conformément aux cinq directives officielles des autorités provinciales.

Selon les rapports, il a plu sans interruption toute la nuit. Vers 05h30, les pluies se sont intensifiées, accompagnées de vents violents de force 6 à 7, avec des rafales supérieures à 7.

La commune de Kim Dông a déployé des équipes de surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, inspecté les points vulnérables et mobilisé des forces pour aider les habitants à sécuriser leurs habitations.

Les autorités ont également passé en revue les ménages des zones basses menacées d’inondation et préparé des plans d’évacuation en cas de relogement.

Dans la province de Thanh Hoa, de fortes pluies et des vents légers ont été enregistrés dans la nuit du 21 juillet et au petit matin du 22 juillet en raison du typhon Wipha.

Au petit matin, plusieurs tronçons des routes principales de la province étaient déjà inondés, perturbant la circulation et les déplacements quotidiens.

Dans les communes côtières de la province de Ninh Binh, les autorités locales et les habitants mettent en œuvre d’urgence des mesures de réponse au typhon Wipha. Nguyên Van Long, président du Comité populaire de la commune de Hai Thinh, a déclaré que près de 1.000 personnes, ainsi que du matériel, des grues et des camions, avaient été mobilisés et étaient pleinement préparés à faire face au typhon.

Le système de haut-parleurs de la commune diffuse régulièrement des alertes et des conseils de sécurité pour aider les habitants à rester en sécurité à l’approche de la tempête.

Le matin du 22 juillet, Hanoi a connu un ciel nuageux et des vents violents. Cependant, les données des pluviomètres automatiques ont montré que la plupart des zones n’ont enregistré que de faibles précipitations.

À l’exception de quelques localités comme My Duc et Hai Bà Trung, où les précipitations ont dépassé 60 mm, les niveaux d’eau dans la plupart des districts sont restés inférieurs à 50 mm.

Entre 05h00 et 06h30, le temps dans le centre-ville était frais et sec, offrant des conditions favorables à la pratique d’exercices en plein air.

Cependant, de fortes rafales de vent provoquées par le typhon Wipha ont déraciné plusieurs arbres le long de la rue Van Hanh, dans le quartier de Viêt Hung, et au parc Ngoc Thuy à Hanoi.

Les arbres tombés avaient tous été récemment plantés et n’avaient pas encore développé de système racinaire solide, ce qui les rend vulnérables aux vents violents.

