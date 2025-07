Typhon Wipha : mobilisation urgente des provinces du Nord et des régions côtières

Les autorités locales de Quang Ninh à Dak Lak sont en alerte alors que le typhon Wipha, troisième tempête tropicale à frapper la Mer Orientale cette année, poursuit son intensification. Des pluies torrentielles et des conditions météorologiques dangereuses sont redoutées dans l'ensemble du Nord et du Centre du Vietnam.

Photo : Centre national de prévision hydrométéorologique

Dans un communiqué officiel publié le 19 juillet, le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement a appelé les Comités populaires des villes et provinces du Nord et côtières, de Quang Ninh à Dak Lak, à suivre de près l'évolution du typhon et à se tenir prêts à y faire face.

Selon ce communiqué, le typhon Wipha a pénétré en Mer Orientale le matin du 19 juillet, s'intensifiant pour atteindre une force de niveau 9 (75-88 km/heure), avec des rafales atteignant le niveau 12 (118-133km/heure). Elle devrait se renforcer davantage et provoquer de fortes pluies dans les provinces du nord dans les prochains jours.

Mesures pour minimiser les dommages potentiels

Afin de minimiser les dommages potentiels liés aux inondations, aux crues soudaines et aux glissements de terrain, les autorités locales ont reçu pour instruction de gérer rigoureusement les navires en mer, d'appliquer les protocoles de sécurité et de garantir la disponibilité des forces et des équipements de sauvetage.

Dans le delta du fleuve Rouge et les zones côtières du partie nord du Centre, les autorités devraient inspecter et préparer l'évacuation des habitants vivant dans des logements précaires ou des zones inondables, notamment aux embouchures des fleuves et dans les zones côtières de faible altitude. Des mesures doivent également être prises pour sécuriser les digues maritimes et fluviales, ainsi que pour préserver les réseaux de télécommunications et d'électricité afin de maintenir la continuité des services pendant et après le typhon.

Le même jour, le Département de la gestion des digues et de la prévention des catastrophes du ministère a également publié un document à l'intention des services de l'agriculture et de l'environnement de 13 provinces du Nord et de la partie nord du Centre, leur demandant de se préparer et de garantir la sécurité du système de digues.

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Mai Van Khiêm, directeur du Centre national de prévision hydrométéorologique, a déclaré que le typhon Wipha se maintenait actuellement à un niveau 9 et pourrait s'intensifier jusqu'au niveau 12 ou 13 (134-149 km/heure). Bien que le typhon puisse faiblir rapidement en traversant la Chine continentale, elle devrait maintenir une force entre 8 et 10 à son entrée dans le golfe du Bac Bo.

La menace la plus immédiate pour les prochaines 24 heures, a averti le responsable, réside dans des vents violents et de fortes vagues dans le nord et le centre de la Mer Orientala, en particulier autour de Hoàng Sa.

Du 20 au 21 juillet, des zones spéciales telles que Bach Long Vi, Cô Tô et Cát Hai devraient connaître des vents violents et de fortes précipitations. Dès les premières heures et tout au long de la journée du 22 juillet, les eaux côtières de Quang Ninh à Thanh Hoá devraient être directement touchées par des vents de niveau 7 (50-61 km/heure) à 9, de fortes pluies.

Combinées aux marées hautes, les fortes vagues pourraient inonder les zones côtières basses de Quang Ninh et Hai Phong, notamment du 21 au 23 juillet à midi.

À terre ferme, l'impact du typhon devrait s'étendre sur une vaste zone, touchant la majeure partie du Nord-Est du Vietnam, certaines parties du Nord-Ouest et les provinces de la partie septentrionale du Centre. Quang Ninh, Hai Phong et les zones côtières des provinces de Hung Yên, Ninh Binh et Thanh Hoá devraient être les plus durement touchées par le typhon.

VNA/CVN