Le typhon Bualoi : une menace majeure, sans signe d'affaiblissement

L'après-midi du 26 septembre, le vice-ministre de l’Agriculture et de l’Environnement, Nguyên Hoàng Hiêp, a présidé une réunion d’urgence afin de faire face au typhon Bualoi, la dixième tempête de cette année à frapper le Vietnam.

Selon le vice-ministre, il s’agit d’un typhon très puissant, et aucun facteur météorologique ne semble pour l’instant en mesure d’en réduire l’intensité. Il se déplace à une vitesse élevée, doublant celle des tempêtes habituelles, ce qui exige une mobilisation rapide et coordonnée, en particulier dans les zones côtières.

Les autorités locales doivent émettre les interdictions de sortie en mer au moins 48 heures avant l’arrivée prévue du typhon. Il est impératif d’ordonner aux navires de quitter les zones dangereuses, a déclaré le vice-ministre.

Il a également mis en garde contre l’effet cumulatif des tempêtes : après le passage récent du typhon Ragasa, la population ne doit pas sous-estimer la menace actuelle. La combinaison des deux systèmes météorologiques successifs représente un danger extrême, a-t-il insisté.

Le typhon risquant d’avoir un impact direct dans la matinée du 29 septembre, les autorités locales devraient envisager de suspendre les cours afin de garantir une sécurité absolue pour les élèves.

D’après les informations du Centre national de prévisions hydrométéorologiques, à 13h00 le 26 septembre, l’œil du typhon Bualoi se trouvait au-dessus du Centre des Philippines, avec des vents soufflant à niveau 11, rafales à niveau 14 (échelle Beaufort). Le soir même, il entre dans la Mer Orientale.

Le 27 septembre, il devrait se renforcer à niveau 12, rafales niveau 15. Le 28 septembre, il pourrait atteindre niveau 13, rafales à niveau 16, son intensité maximale. Le matin du 29 septembre, l’impact direct est attendu sur les provinces de Thanh Hoa à Hà Tĩnh, avec une force prévue de niveau 12, rafales à niveau 15.

Mai Văn Khiêm, directeur du Centre national de prévisions météorologiques, a souligné que les régions de moyenne et haute montagne du Nord, ainsi que les provinces de Thanh Hoa à Quang Tri, pourraient subir des pluies torrentielles, des inondations et des glissements de terrain dès le 28 septembre.

Le général de brigade Pham Hai Châu, chef adjoint du Département de sauvetage et de secours du ministère de la Défense, a indiqué que les forces armées de la région militaire 1 à 7 avaient reçu des consignes claires pour se préparer.

Des plans de commandement avancés seront mis en place au sein de la région militaire 4, et le numéro d’urgence 112 est désormais opérationnel pour recevoir toutes les alertes liées à la catastrophe.

Le chef du Département de gestion des digues et de prévention des catastrophes, Pham Duc Luân, a exprimé son inquiétude quant aux 45.000 ha de riz non récoltés, en particulier dans les régions du Nord et du Centre. Il a appelé les autorités locales à mobiliser l’armée, la police et les forces civiles pour soutenir une récolte accélérée.

D’autre part, la capacité des réservoirs hydrauliques dans des provinces telles que Thanh Hoa et Nghê An est actuellement proche de 80%, en fin de saison des pluies. Il est recommandé d’anticiper des opérations de déversement contrôlé afin d’éviter tout risque de débordement ou de rupture de barrage.

