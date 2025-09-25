Nouvelles coopérations pour le développement des villes intelligentes

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a reçu, jeudi après-midi, 25 septembre, une délégation de la Fondation pour le développement des scientifiques de premier plan à Shanghai (WLA Development Foundation).

Wu Xiangdong, président de la WLA Development Foundation, a exprimé sa gratitude pour l’accueil réservé par le vice-Premier ministre et a proposé plusieurs axes de coopération : construction de centres urbains intelligents, formation des ressources humaines, élaboration de normes et d’indicateurs d’évaluation, solutions technologiques, ainsi que mise en place d’un mécanisme de coopération bilatérale sur les villes intelligentes.

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a salué ces propositions, affirmant que les villes intelligentes représentent un domaine encore nouveau mais crucial pour l’urbanisation du Vietnam. Il a souligné l’importance du partage d’expériences avec la Chine afin d’accélérer la transition vers un développement urbain intelligent.

Il a précisé que le Vietnam vise un développement rapide et durable, intégrant pleinement les acquis de l’économie numérique, avec l’objectif que celle-ci représente 30% du PIB d’ici 2030.

Le vice-Premier ministre a également proposé de renforcer la coopération sur les plans institutionnel et juridique, notamment dans l’élaboration d’un décret sur le développement des villes intelligentes, ainsi que dans la définition d’une stratégie et de normes adaptées.

Enfin, il a encouragé la WLA Development Foundation à soutenir le Vietnam dans la formation de cadres et d’experts aux niveaux central et local, à travers des programmes ciblés, concrets et efficaces.

Le ministère de la Construction a été désigné comme point focal pour la signature d’un protocole d’accord (MoU) avec la WLA Development Foundation, assurant ainsi une mise en œuvre coordonnée et un suivi rigoureux.

