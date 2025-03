Le PM exige une coordination étroite entre développement et sécurité dans le Nord-Ouest

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'importance d'intégrer de manière étroite le développement économique avec la garantie de la défense et de la sécurité, en mettant en œuvre dès le niveau local la directive des "quatre sur place", lors d'une conférence sur la sécurité et l'ordre au service du développement socio-économique dans le Nord-Ouest et les régions avoisinantes, qui s'est tenue le 24 mars à Hanoï.

Le chef du gouvernement a souligné que le Nord-Ouest et ses zones limitrophes occupent une position stratégique d'une importance capitale en matière de politique, d'économie, de défense, de sécurité, d'environnement écologique et de relations extérieures.

Photo : VNA/CVN

Cette région constitue un "rempart" et une "porte d'entrée" du Nord du pays, directement liée à l'œuvre de construction et de défense de la souveraineté territoriale de la Patrie.

Le Parti et l'État accordent une attention constante à cette région et ont mis en œuvre de nombreuses politiques, résolutions, directives et conclusions visant à promouvoir son développement socio-économique et à garantir la sécurité et la défense. Parmi celles-ci figurent la Résolution N°11-NQ/TW du 10 février 2022 du Bureau politique du Parti, qui définit "l'orientation du développement socio-économique et la garantie de la défense et de la sécurité dans la région du Centre et des montagnes du Nord jusqu'en 2030, avec une vision jusqu'en 2045", ainsi que la Résolution N°96/NQ-CP du 1ᵉʳ août 2022 du gouvernement, qui établit le Programme d'action du gouvernement pour mettre en œuvre la Résolution N°11-NQ/TW.

Cependant, la mise en œuvre des politiques ethniques et religieuses ainsi que du développement socio-économique dans la région du Nord-Ouest présente encore des lacunes et des limitations.

Afin de remédier de manière résolue à ces faiblesses, le Premier ministre a exigé que les organismes compétents à tous les niveaux considèrent la garantie de la sécurité et de l'ordre comme une mission politique essentielle, urgente, continue et de long terme. Cette mission doit être placée sous la direction absolue et intégrale du Parti, la gestion et l'administration de l'État, tout en mobilisant la puissance collective de l'ensemble du système politique, du niveau central au niveau local, ainsi que la force du peuple tout entier. À cet égard, les dirigeants des Comités du Parti et des autorités locales doivent assumer la responsabilité principale et intégrale.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a également insisté sur la nécessité pour les ministères, secteurs et localités de mettre en œuvre efficacement les politiques ethniques et religieuses, de déployer des programmes de développement économique, culturel et social, de créer des emplois, de répondre aux besoins et préoccupations urgents de la population, tout en stimulant l'esprit d'initiative et d'autonomie des minorités ethniques dans le développement socio-économique.

Par ailleurs, il a mis l'accent sur la préservation et la valorisation des valeurs culturelles et des croyances traditionnelles, afin d'améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles des habitants et de renforcer les bases de la prévention sociale. Ces efforts visent à éliminer les causes et les conditions que les forces hostiles et réactionnaires pourraient exploiter.

En 2025, le Premier ministre a assigné aux ministères, secteurs et localités la réalisation de neuf missions majeures et prioritaires axées sur le développement économique, culturel et éducatif.

VNA/CVN