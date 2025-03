Le PM singapourien au Vietnam pour renforcer le partenariat stratégique global

Selon l'ambassadeur de Singapour au Vietnam, Jaya Ratnamil, il s’agira de la première visite officielle du Premier ministre Lawrence Wong au Vietnam depuis son entrée en fonction, après celle du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, à Singapour il y a moins de deux semaines, durant laquelle les deux pays ont élevé leurs relations au niveau de partenariat stratégique global, le premier entre Singapour et un pays de l’ASEAN.

Photo : VNA/CVN

Cependant, les deux parties ne se contentent pas et sont déterminées à aller de l’avant, a-t-il souligné. La visite du Premier ministre Lawrence Wong, si peu de temps après celle du secrétaire général Tô Lâm, témoigne de l’importance que les deux pays accordent à leurs relations et de l’urgence de poursuivre sur cette lancée pour faire entrer les relations bilatérales dans une nouvelle ère.

L’ambassadeur a informé la presse du programme chargé et intense du chef du gouvernement singapourien au Vietnam, axé sur des entretiens de fond avec les principaux dirigeants vietnamiens, dont le secrétaire général Tô Lâm et le Premier ministre Pham Minh Chinh. D’ailleurs, les deux Premiers ministres ont inauguré leur première réunion annuelle en marge du Sommet de l’ASEAN au Laos l’année dernière.

Le diplomate a déclaré que le principal enseignement de la visite du leader du Parti communiste du Vietnam à Singapour était la réaffirmation de l’engagement collectif des deux pays à renforcer la coopération bilatérale. Le programme du Premier ministre Lawrence Wong à Hanoï reflète cet objectif : les moyens par lesquels le Vietnam et Singapour peuvent resserrer leurs liens d’amitié pour traverser ensemble la tourmente, renforcer leur résilience et sortir encore plus forts des tensions mondiales actuelles.

Jaya Ratnam a également déclaré que les deux pays sont des partenaires naturels, complémentaires en termes d’avantages concurrentiels et capables de se soutenir mutuellement dans leurs domaines de faiblesse.

Leur partenariat stratégique global ne se résume pas à un nom, il reflète également leur ambition profonde pour la relation, a-t-il estimé. Il a également fourni un cadre stratégique à l’Accord de partenariat économique vert et numérique conclu en 2023 par le Premier ministre Pham Minh Chinh et le Premier ministre singapourien de l’époque, Lee Hsien Loong.

Le diplomate a ensuite souligné deux nouvelles initiatives bilatérales en cours de mise en œuvre.

La première est le Partenariat énergétique Vietnam - Singapour (VSEP), qui prévoit des investissements majeurs des deux parties dans l’éolien offshore et les câbles sous-marins, éléments constitutifs du futur réseau électrique de l’ASEAN (APG). Ce partenariat positionnera le Vietnam comme un pôle régional de l’économie verte. La récente visite du secrétaire générale Tô Lâm a également ouvert de nouvelles perspectives de coopération bilatérale en matière de commerce d’électricité, rapprochant les deux pays dans ce secteur.

Photo : VNA/CVN

La seconde est le travail conjoint des deux parties sur les crédits carbone, afin de les aider à respecter leurs engagements respectifs en matière de climat et à exploiter les opportunités d’investissement vert au Vietnam. Singapour travaille à la mise en œuvre d’un accord de collaboration sur les crédits carbone, avec l’intention d’en faire le premier accord entre les pays de l’ASEAN.

Par conséquent, la transformation des relations bilatérales en un partenariat stratégique global rapproche les deux pays et leurs économies et contribue aux intérêts bilatéraux, régionaux et internationaux, a affirmé le diplomate.

Selon le diplomate, en 2024, Singapour est devenue la deuxième source d’IDE du Vietnam, avec des investissements cumulés dépassant 81 milliards de dollars US répartis sur environ 3.800 projets. Le Vietnam était le 11e partenaire commercial de Singapour l’année dernière et le 9e en janvier 2025.

Alors que le Vietnam entre dans une nouvelle ère de forte croissance économique, l’engagement de Singapour ne fera que s’accroître, a déclaré l’ambassadeur.

Il s’est dit confiant quant à l’avenir prometteur des relations bilatérales, les deux pays partageant un défi commun et s’engageant à travailler ensemble pour un soutien mutuel. "Le ciment de notre relation est le renforcement constant des liens interpersonnels."

Singapour demeure un fervent partisan du développement des ressources humaines au Vietnam, a ajouté le diplomate. Dans le cadre du Programme de coopération de Singapour, plus de 22.000 fonctionnaires vietnamiens ont été formés. Au cours des deux dernières années, Singapour a élargi la portée et l’ampleur de ces collaborations, notamment grâce au lancement du Singapore Vietnam Innovation Talent Exchange.

"Alors que de plus en plus de Vietnamiens travaillent, visitent ou étudient à Singapour, et que de plus en plus de Singapouriens font de même au Vietnam, ces réseaux d’amitié sont appelés à se renforcer, ce qui favorisera le développement de nos relations bilatérales", a-t-il déclaré.

VNA/CVN