Le travail du personnel, facteur décisif pour le succès de la révolution

>> Il faut mener à bien le travail du personnel pour le XIVe Congrès du Parti

>> La sélection des cadres : question centrale du travail du personnel du Parti

>> Les membres du Parti et le peuple font confiance à la préparation du personnel pour le Parti

Photo : Tri Dung/VNA/CVN

Nguyên Huynh, ancien vice-président de la Commission d'information et d'éducation du Comité provincial du Parti et ancien recteur de l'École politique de Kon Tum, a estimé que la préparation du personnel pour le prochain congrès revêtait une importance stratégique pour le destin et le développement du pays.

Il a noté que les récentes violations commises par un certain nombre de hauts fonctionnaires au cours de leur mandat ont provoqué des remous dans l'opinion publique.

Par conséquent, le XIVe Congrès national du Parti doit prendre la vertu, le talent, la réputation et la performance au travail comme base et critères d'évaluation et de sélection des responsables, garantissant ainsi que les responsables sélectionnés seront de bons exemples de travail et de style de vie et feront preuve d'un sens élevé des responsabilités, a-t-il indiqué.

L'ancien responsable a également souligné la nécessité d'assurer une harmonie dans la structure des fonctionnaires en termes de région, de culture, d'ethnie et d'âge.

Hoàng Dinh Chiêu, membre de la cellule 2 du Parti du quartier Duy Tân, ville de Kon Tum, a affirmé que le travail du personnel était une étape clé et vitale et le facteur majeur déterminant du succès ou de l'échec de la révolution. Selon lui, le personnel du XIVe Congrès doit être fonctionnaires de niveau stratégique, donc le fonctionnaire sélectionné doit avoir à la fois de bonnes qualifications et valeurs morales.

Hoàng Dinh Chiêu a déclaré que les récentes violations commises par de hauts responsables avaient affecté la réputation du Parti et de l'État. Par conséquent, le prochain congrès devra se concentrer sur la sélection de personnes ayant une bonne moralité, un bon style de vie et une solide réputation dans la communauté.

Les personnes sélectionnées doivent avoir un sens élevé de responsabilité dans le maintien de la solidarité et de l'unité du Parti, ne pas permettre à leur famille et à leurs proches de profiter de leur pouvoir, a-t-il déclaré.

VNA/CVN