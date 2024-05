Célébration de l’anniversaire du Président Hô Chi Minh à l'étranger

>> Exposition en l’honneur du 134e anniversaire de la naissance du Président Hô Chi Minh

>> Une exposition sur l’Oncle Hô au Musée des beaux-arts du Vietnam

>> Le Président Hô Chi Minh demeure dans le cœur des Vietnamiens du Laos

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Dans une ambiance solennelle, les délégations de l'Ambassade du Vietnam au Laos, du Consulat général du Vietnam à Sanvannakhet, de l’administration provinciale de Khammouane... ont offert des gerbes de fleurs et de l'encens pour exprimer leur infinie gratitude et leur profond respect envers le Président Hô Chi Minh.

La zone commémorative du Président Hô Chi Minh dans le village de Xiengvang est le fruit de la coopération entre les deux Partis, deux États et deux peuples. C’est un lieu marquant des activités du Président Hô Chi Minh et les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

La zone, d'une superficie de plus de 1,5 ha, a été financée par le gouvernement lao, avec l’aide non remboursable du gouvernement du Vietnam. Le projet a été inauguré le 7 décembre 2012.

Le même jour, l'ambassade du Vietnam en Israël s'est coordonnée avec le Centre international de formation agricole (Agrostudies) pour organiser une célébration du 134e anniversaire du Président Hô Chi Minh.

La cérémonie s'est déroulée en présence d'environ 90 stagiaires vietnamiens étudiant au centre, d'enseignants et administrateurs du centres, de cadres de l'ambassade et d’agences représentatives du Vietnam en Israël, entre autres.

Les délégués ont revu ensemble le long voyage à l’étranger du Président Hô Chi Minh pour rechercher la voie du salut national et ont regardé un documentaire sur cet éminent leader du Vietnam, du Parti communiste du Vietnam et du peuple vietnamien.

VNA/CVN