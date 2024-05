Première journée de travail du 9e plénum du XIIIe mandat du Parti

Dans la matinée, le Comité central du Parti communiste du Vietnam a travaillé en séance plénière.

Auparavant, le Bureau politique a informé le Comité central de sa décision de nommer le général d’armée Luong Cuong, membre du Bureau politique, chef du Département général de la politique de l'Armée populaire vietnamienne, au poste de membre du Secrétariat et permanent du Secrétariat; et Lê Minh Hung, secrétaire du Comité central, chef du bureau du Comité central, au poste de président de la Commission d’organisation et chef du bureau du Comité central.

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a prononcé le discours d’ouverture du plénum.

Photo : VNA/CVN

Pham Minh Chinh, membre du Bureau politique, Premier ministre, a dirigé la séance au nom du Bureau politique.

Luong Cuong, membre du Bureau politique, permanent du Secrétariat, au nom du Bureau politique, a lu un rapport sur le programme de travail du 9e plénum du XIIIe mandat du Parti.

Ensuite, le Comité central a accepté de laisser Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, membre du Comité central du XIIIe mandat, quitter ces postes.

Truong Thi Mai est un haut cadre du Parti et de l'État, occupant de nombreux postes importants du Parti et de l'État. Elle a défendu le sens des responsabilités, accompli avec succès les tâches qui lui ont été assignées et apporté de nombreuses contributions importantes au travail du Parti et aux activités de l'Assemblée nationale.

Cependant, selon un rapport de la Commission de contrôle du Comité central, alors qu'elle occupait le poste de membre du Bureau politique, de secrétaire du Comité central du Parti et de chef de la Commission de mobilisation des masses du Comité central, elle a commis certaines violations dans l'application du règlement sur les choses interdites aux membres du Parti, du règlement sur la responsabilité de donner l'exemple des cadres et membres du Parti, affectant le prestige du Parti et son propre prestige. Consciente de sa responsabilité envers le Parti et le peuple, elle a présenté une demande de démission des postes qui lui ont été assignés et de prendre sa retraite.

Le Comité central du Parti a décidé de présenter des candidats aux élections par la XVe Assemblée nationale du président du Vietnam pour le mandat 2021-2026 et du président de l’Assemblée nationale pour 2021-2026 (XVe législature).

Photo : VNA/CVN

Le Comité central a élu quatre personnes au poste de membre du Bureau politique du XIIIe mandat pour compléter cet organe. Il s’agit de Lê Minh Hung, secrétaire du Comité central, président de la Commission d’organisation du Comité central, chef du bureau du Comité central; Nguyên Trong Nghia, secrétaire du Comité central, président de la Commission de sensibilisation et d’éducation du Comité central; Bùi Thi Minh Hoài, secrétaire du Comité central, présidente de la Commission de mobilisation des masses du Comité central; Dô Van Chiên, secrétaire du Comité central, secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, président du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam.

Sanctions disciplinaires à certains cadres

Le Comité central a en outre décidé d’appliquer des sanctions disciplinaires à certains cadres.

Pour Lê Thanh Hai, ancien membre du Bureau politique, ancien secrétaire du Comité municipal du Parti, ancien secrétaire du Comité chargé des affaires du Parti, ancien président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, le Comité central a décidé de le destituer de tous ses postes au sein du Parti.

Photo : VNA/CVN

Lê Thanh Hai avait violé le principe du centralisme démocratique, les règlements du Parti, les lois de l'État, les règlements sur les choses interdites aux membres du Parti et sur la responsabilité de donner l'exemple, et les règlements de travail, fait preuve de manque de responsabilité, relâché la direction, entraînant de nombreuses violations au sein de l’organisation du Parti et de l’administration de Hô Chi Minh-Ville, causant des conséquences très graves, de grands risques de pertes et gaspillages d'argent et de biens de l'État, conduisant à de nombreuses affaires pénales, y compris des très graves, provoquant de la frustration affectant négativement la réputation de l'organisation du Parti et de l’administration de la ville.

Le Comité central du Parti a décidé d'exclure du Parti Duong Van Thai, membre du Comité central du XIIIe mandat, secrétaire du Comité provincial du Parti de Bac Giang, et Mai Tiên Dung, ancien membre du Comité central, ancien ministre et chef du bureau gouvernemental.

Duong Van Thai et Mai Tiên Dung avaient fait preuve de dégradation en termes de pensées politiques, d’éthique et de mode de vie, commis des violations graves des règlements du Parti et des lois de l'État dans l'exercice des responsabilités et tâches assignées, dans la prévention et la lutte contre la corruption et les pratiques malsaines, violé les règlements sur les choses interdites aux membres du Parti et la responsabilité de donner l'exemple, entraînant des conséquences très graves, provoquant de la frustration dans l’opinion publique et affectant très négativement la réputation des organisations du Parti et des administrations locales et des agences d’État.

Dans l’après-midi, le Comité central a travaillé en groupes, discutant des grandes lignes du rapport politique du Comité central du XIIIe mandat lors du XIVe Congrès national du Parti, de l’aperçu détaillé du rapport quinquennal sur la mise en œuvre de la stratégie décennale de développement socio-économique (2021-2030), du plan quinquennal de développement socio-économique pour 2026-2030.

VNA/CVN