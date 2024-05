Le Premier ministre préside une réunion sur les politiques monétaire et budgétaire, le marché de l’or

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a présidé le 16 mai une réunion avec les organes compétents sur les politiques monétaire et budgétaire afin de continuer à assurer la stabilité macroéconomique, contrôler l’inflation, stimuler la croissance, et garantir les conditions de vie de la population.

>> Pour suivre de près la situation du marché de l'or

>> La Banque d'État du Vietnam vend aux enchères de 12.300 taels d’or

Photo : VNA/CVN

Les participants ont discuté de la situation économique internationale, des taux de change, des taux d'intérêt, des évolutions du marché de l'or, de l'inflation, des recettes budgétaires, des dépenses publiques, ainsi que des défis liés à la gestion des politiques budgétaire et monétaire. Ils ont proposé plusieurs solutions liées aux politiques budgétaire et monétaire dans les temps à venir.

Estimant que la situation mondiale continue de connaître des évolutions imprévisibles, le Premier ministre a demandé aux organes compétents de continuer à mettre en œuvre les politiques budgétaire et monétaire de manière proactive et flexible. Il a également insisté sur la nécessité de renforcer la gestion des recettes budgétaires, gérer strictement les dépenses, augmenter les économies, améliorer l'efficacité de la gestion, de l'allocation et de l'utilisation du budget de l'État.

Il a appelé à faire des efforts pour contrôler l’inflation, faciliter l'accès au crédit, réduire les taux d'intérêt des prêts de 1-2%, accélérer la numérisation, viser une croissance du crédit de 5 à 6% au deuxième trimestre.

Le Premier ministre a ordonné de continuer à promouvoir les investissements publics, de mobiliser toutes les ressources sociales, de concentrer les capitaux sur les nouveaux moteurs de croissance comme la transition verte, la transformation numérique, les logements sociaux…

Stabiliser le marché de l'or

Concernant le marché de l'or, le Premier ministre a demandé de déployer de manière proactive des outils et des solutions plus appropriés, plus rapides et plus efficaces pour gérer et stabiliser le marché de l'or. Il a ordonné de continuer d'examiner et d'évaluer la mise en œuvre du décret N° 24/2012/ND-CP du gouvernement sur la gestion des activités commerciales de l'or, ainsi que de renforcer l'inspection, la supervision et sanctionner strictement les violations...

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux médias de refléter rapidement et précisément la situation afin de créer un consensus dans la société, contribuant à mettre en œuvre efficacement les objectifs de stabilité macroéconomique, de croissance économique et de garantie des conditions de vie de la population.

VNA/CVN