Le travail d'information pour l'étranger, clé pour aider le monde à comprendre le Vietnam

>> Un écrivain tchèque remporte le prix de l'information pour l'étranger du Vietnam

>> La VNA valorise son rôle d’agence permanente du 9e Prix national de l'information pour l'étranger

>> YouTubeurs et TikTokeurs appelés à participer au Prix national de l'information pour l'étranger

Photo : VNA/CVN

Avant la cérémonie de remise des prix, le chef adjoint du Comité directeur du travail d'information pour l'étranger Nguyên Quê Lâm a déclaré qu’après une décennie d'existence, le Prix national de l'information pour l'étranger s'est imposé comme une référence incontournable dans le paysage des distinctions honorifiques vietnamiennes et avait joué un rôle déterminant dans la promotion de l'image du Vietnam à l'étranger et dans la réalisation de ses objectifs de communication internationale.

Ce prix est bien plus qu'une simple récompense journalistique, il est un espace de dialogue et d'échange pour tous ceux qui, de près ou de loin, contribuent à rayonner l'image du Vietnam à l'international. Avec près de 1.300 candidatures dans dix catégories, le 10e Prix national de l'information pour l'étranger de 2024 continue d'attirer l'attention d'auteurs nationaux et étrangers.

Ce qui distingue ce prix, c'est sa capacité à s'adapter aux évolutions des médias et à encourager des formes d'expression toujours plus originales et créatives.

Les œuvres des auteurs étrangers témoignent d'une analyse approfondie et nuancée du Vietnam, mettant en lumière ses atouts et ses potentialités. Cette année, le prix s'est ouvert à des langues aussi variées que l'arabe, l'ouzbek et le cinghalais, témoignant d'une volonté d'embrasser une diversité culturelle toujours plus grande.

La possibilité de soumettre des œuvres par voie électronique a grandement facilité la participation des agences de représentation vietnamiennes à l'étranger et des étrangers, simplifiant ainsi le processus de candidature.

Selon Nguyên Quê Lâm, parmi les œuvres participant au prix dans la catégorie des journaux imprimés et électroniques en langue étrangère, l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) demeure l'agence avec le plus grand nombre d'œuvres soumises. Cette diversité linguistique, notamment en anglais et en français, atteste de l'expertise de la VNA et de la haute qualité de ses contenus, confirmant ainsi son statut d'agence de presse de premier plan.

Cette année, deux prix prestigieux dans les catégories des journaux imprimés et électroniques en langue étrangère ont été décernés à la VNA, venant couronner les efforts remarquables de ses journalistes, qui, grâce à leur travail rigoureux et créatif, ont su se démarquer dans le paysage médiatique international.

VNA/CVN