Le tourisme vietnamien impacte les yeux et le cœur

Le 12 mai au Centre culturel du Vietnam, 19 rue Albert 75013 Paris, des Viêt kiêu (Vietnamiens d’outre-mer) de France, des associations partenaires du tourisme français, des représentants des associations vietnamiennes et françaises et la compagnie Vietnam Airlines se sont joints à la délégation du tourisme vietnamien pour entendre des discours annonçant le Festival de Huê.

Cet événement permettra à la ville de Huê de jouer un rôle moteur dans les initiatives de coopération pour le développement touristique et d’assurer le succès de l’Année nationale du tourisme 2025.

Selon Nguyên Thanh Binh, vice-président du Comité populaire de Thua-Thiên Huê, depuis le 1er janvier 2025, la ville de Huê a obtenu un statut ouvrant de nouvelles perspectives nationales et internationales.

En effet, l'Année nationale du tourisme 2025 sera articulée autour de quatre grands événements saisonniers à Huê : un printemps festif célébrant l'ancienne capitale, un été éclatant mettant en lumière la cité impériale, un automne séduisant dédié à sa beauté et un hiver affable invitant le monde à découvrir ses charmes.

Perspectives

À travers un programme artistique riche et varié, nous pouvons discerner la richesse du patrimoine de la ville de Huê qui promeut un modèle de développement touristique durable, fondé sur la préservation des héritages naturels, culturels et paysagers.

Ensuite viennent plusieurs villes, en particulier Hanoi, capitale du Viêtnam, Dà Nang, Hôi An, Hô Chi Minh-Ville et Nha Trang dans le top des meilleures destinations culinaires au monde. Un panorama riche a été présenté en anglais pour souligner l’internationalisation du tourisme vietnamien et inviter des villes telles que Los Angeles (États-Unis), Londres (Angleterre), Van Couver (Canada) et Melbourne (cosmopolite culturelle de l’Australie), à participer. Le partenariat de Vietnam Airlines avec les meilleures compagnies aériennes du monde et de la région a également été présenté en vue d’être élargi afin de mieux assurer la demande et les attentes de ses clients et de fournir un service ininterrompu sur un vaste réseau mondial.

Une tombola a récompensé les acteurs du tourisme vietnamien en France. Danses, chants et instruments musicaux ont constitué un programme riche et varié qui nous a permis de vivre ensemble des heures inoubliables de découverte de la richesse du patrimoine de la ville de Huê ainsi que du tourisme national et local vietnamien. Ainsi, le tourisme vietnamien impacte les yeux et le cœur.

Nguyen Dac Nhu-Mai/CVN