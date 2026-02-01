Entre écotourisme et traditions : les touristes découvrent le Têt dans le Delta du Mékong

Ces jours-ci, les provinces et les villes du Delta du Mékong regorgent de touristes étrangers qui parcourent les villages à vélo ou en charrette. Ils confectionnent avec enthousiasme des banh tét (gâteaux de riz traditionnels), de la confiture de coco et dégustent des échalotes marinées avec les habitants locaux, afin de s’imprégner pleinement de l’atmosphère traditionnelle du Têt.

Vivre pleinement le Têt vietnamien

Le matin du 5 février, dans la fraîcheur printanière, Anita et Sławek, un couple polonais, échangeait des baisers joyeux au cœur d’une ambiance typique du Têt du Sud du Vietnam. Avec des centaines d’autres visiteurs venus de leur pays, ils ont participé aux traditions vietnamiennes, telles que la confection de banh tet sucrés, de confiture de coco, la découverte de la calligraphie et les hommages rendus à l’autel des ancêtres.

Sur la table du festin vietnamien, des plats familiers comme le cha gio (rouleaux de printemps frits), les échalotes marinées, le banh tét et le porc braisé ont captivé les touristes. Tous se sont dits enchantés et pleinement immergés dans les saveurs du Vietnam. Outre le plaisir du festin du Têt, les visiteurs ont également reçu des enveloppes porte-bonheur (lì-xì), symbole de prospérité pour la nouvelle année.

Le couple a confié qu’il s’agissait de leur premier voyage au Vietnam, dans le cadre d’un périple à travers plusieurs pays d’Asie du Sud-Est, dont la Thaïlande et le Cambodge.

"Nous sommes vraiment impressionnés par le Vietnam. En Pologne, les températures hivernales peuvent descendre jusqu’à -20 ou -30°C, alors qu’ici, il fait plus de 30°C. C’est une différence énorme!", ont-ils déclaré.

La chaleur et le climat agréable, la gentillesse et l’ouverture des Vietnamiens, ainsi que la richesse de la cuisine locale leur ont laissé une impression très positive. "La nourriture vietnamienne est délicieuse", ont-ils ajouté.

Ils ont également précisé que c’était la première fois qu’ils célébraient le Nouvel An lunaire vietnamien. Auparavant, ils ne connaissaient le Têt qu’à travers la télévision et les guides touristiques.

"En Pologne, nous avons fêté le Nouvel An il y a plus d’un mois. Découvrir le Nouvel An lunaire a donc été une expérience inédite et mémorable", a confié le couple.

Une autre touriste polonaise, Anna Kulpa, qui se rend régulièrement au Vietnam et a visité de nombreuses régions, a également participé à cette expérience. Avant ce voyage, elle s’était déjà bien documentée sur la culture vietnamienne à travers des livres, des documents et des sites d’information en Pologne. À l’occasion de ce Têt, elle a approfondi ses connaissances sur l’autel des ancêtres et les rituels vietnamiens.

"J’ai été très surprise d’apprendre les rituels du culte des ancêtres vietnamiens, la disposition des offrandes selon un axe est-ouest et la signification des objets utilisés pour communiquer avec les ancêtres. C’est très intéressant, car en Pologne, nous avons également des rituels traditionnels similaires", a expliqué Anna Kulpa.

"Les gâteaux traditionnels étaient délicieux et notre groupe a essayé d’en préparer. J’ai particulièrement apprécié la garniture en forme de chou-fleur sur le plateau du Têt. C’était à la fois beau et délicat", a-t-elle ajouté.

Parmi les activités proposées, Anna a confié que la calligraphie était celle qu’elle avait le plus appréciée. "En Pologne, nous n’avons pas ce genre d’activités. Recevoir un échantillon de calligraphie et pouvoir le rapporter comme souvenir du Vietnam restera gravé dans ma mémoire."

Alliance entre écotourisme et découvertes culturelles

Selon le représentant de Vietluxtour, organisateur du programme "Les touristes occidentaux célèbrent le Têt traditionnel dans le delta du Mékong", le point fort de cette année réside dans l’alliance entre écotourisme ressourçant et expériences culturelles authentiques.

Trân Thê Dung, directeur général de Vietluxtour Travel, explique que, depuis de nombreuses années, les programmes de découverte du Têt proposés aux touristes internationaux se concentraient principalement sur le centre-ville de Hô Chi Minh-Ville. Le programme de cette année élargit le champ des possibles en emmenant les visiteurs hors de la métropole, au cœur de la vie locale du delta.

Selon lui, c’est une région qui a su préserver de nombreux aspects simples, intimes et riches en émotions du Têt traditionnel vietnamien. "Pour les touristes internationaux, ce dont ils se souviendront le plus, ce ne sont pas seulement les mets du Têt, mais aussi le sentiment d’être immergés dans son atmosphère et de vivre comme de véritables Vietnamiens", a-t-il conclu.

Dans cette optique, Vietluxtour conçoit des activités offrant une immersion totale avec la confection de banh tet, la décoration du plateau de ngu qua (cinq types de fruits traditionnellement offerts aux ancêtres), la participation aux festivités précédant le Têt et la cueillette de branches porte-bonheur en début d’année. L’objectif est d’aider les touristes étrangers non seulement à "voir", mais aussi à s’imprégner, à vivre et à s’intégrer pleinement à la culture du Têt traditionnel vietnamien.

"Il ne s’agit pas d’un simple circuit touristique, mais d’une véritable expérience culturelle, permettant aux visiteurs de ressentir la profondeur, le lien familial et les valeurs traditionnelles ancestrales du peuple vietnamien", a souligné Trân Thê Dung.

Forte de nombreuses années d’expérience sur le marché européen, notamment auprès des segments moyen et haut de gamme, Vietluxtour constate un fort attrait pour les expériences liées aux fêtes traditionnelles du Têt. "Si les produits culturels traditionnels sont valorisés de manière appropriée, organisés dans un esprit authentique et conservent leur identité propre, nous sommes convaincus que la culture du Têt restera un repère privilégié, capable de rayonner et de séduire les touristes internationaux", a-t-il confié.

Texte et photos : Hoàng Tuyết - Tân Dat/CVN