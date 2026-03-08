Le lac de Phu Ninh, une destination aux multiples activités séduisantes

Avec ses paysages poétiques et ses vastes eaux paisibles, le lac de Phu Ninh s’impose comme une destination d’évasion privilégiée. Un site attrayant pour se détendre, admirer la nature et participer à de nombreuses activités en plein air.

Phu Ninh constitue un lac artificiel d’une superficie de plus de 23.000 ha, ce qui en fait le deuxième plus grand lac artificiel du Vietnam. Il abrite un archipel de 30 îles de tailles variées, raison pour laquelle il est souvent surnommé “la perle verte de Dà Nang”.

Situé dans la commune de Phu Ninh, ville de Dà Nang (Centre), et à environ 70 km du quartier de Hôi An, le lac a été aménagé en une vaste zone d’écotourisme. Il propose une large gamme de services : visites, loisirs, divertissements, séjours de détente et organisation d’événements, répondant à tous les profils de voyageurs.

Ici, les visiteurs ont l’occasion de participer à de nombreuses activités passionnantes, notamment au sein du complexe écotouristique : bains thermaux, exploration des îles du lac, jeux aquatiques, parcours de zipline, camping, activités de team building et découverte de la gastronomie locale.

Parmi les expériences incontournables, les bains dans les sources chaudes occupent une place de choix. Cette source thermale, exploitée depuis l’époque coloniale française, est captée à plus de 200 m de profondeur. Son eau, dont la température peut atteindre 70°C, est riche en minéraux et en oligo-éléments bénéfiques pour la santé. Les visiteurs peuvent s’y détendre librement, en profitant d’une sensation de bien-être immédiat, idéale pour se ressourcer après une journée d’exploration.

Camping et exploration au fil de l’eau

Les amateurs de sensations fortes pourront tenter l’expérience de la plus longue tyrolienne du Vietnam, d’une longueur de 750 m, située dans la Zone écotouristique du lac de Phu Ninh. Construite en 2018, cette tyrolienne relie la colline de Da Den à l’île N°61. Cette activité promet une montée d’adrénaline intense et des souvenirs inoubliables au cœur d’un décor naturel spectaculaire.

Le camping du lac de Phu Ninh est une expérience particulièrement appréciée. Passer la nuit sous tente, entouré par une nature impressionnante, offre des moments mémorables. De nombreux espaces dégagés autour du lac permettent d’installer un campement, d’organiser un barbecue convivial et de partager des instants chaleureux en famille ou entre amis.

Surnommé “la baie de Ha Long miniature”, le lac de Phu Ninh séduit également par son chapelet d’îles telles que l’île de la Tortue, l’île du Singe ou encore l’île de Su. Chacune possède son charme propre, contribuant à un paysage verdoyant et majestueux, propice à la découverte et à la contemplation.

Par ailleurs, la faune et la flore y sont d’une grande richesse, avec de nombreuses espèces répertoriées dans le Livre rouge. Ainsi, lors de votre visite, n’oubliez pas d’embarquer à bord d’un bateau ou de vous essayer au kayak afin d’admirer librement le spectacle du ciel, des nuages et des eaux qui se fondent en un seul tableau.

Sur ce lac, les activités nautiques sont variées et accessibles : sorties de pêche à l’aube, pédalos en forme de cygne, jet-ski, bouées tractées… autant d’expériences ludiques qui enrichissent le séjour et font du lac de Phu Ninh un joyau naturel à ne pas manquer dans le Centre du pays.

