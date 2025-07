Trump promulgue sa "Grande et belle loi"

Photo : Xinhua/VNA/CVN

La cérémonie de signature à la Maison Blanche a eu lieu au lendemain de l'adoption de justesse du projet de loi par la Chambre des représentants. M. Trump avait fixé une date limite pour l'adoption de ce texte avant le 4 juillet afin que la cérémonie de signature fasse partie de la fête de l'Indépendance, qui a compris le survol d'un bombardier B-2.

La loi incarne le programme du président républicain, avec notamment des réductions d'impôts et une augmentation du financement des dépenses militaires et de la sécurité aux frontières.

Les élus républicains et démocrates à la Chambre des représentants ont été profondément divisés sur ce texte, qui prévoit aussi des coupes claires dans les dépenses de santé et les programmes alimentaires pour les pauvres, tout en réduisant les impôts sur une large gamme de revenus. Il a été prédit que le projet de loi ajoutera 3.300 milliards de dollars au fardeau déjà élevé de la dette du pays.

Le projet de loi a été adopté à la Chambre des représentants par une marge étroite de 218 voix contre 214, tous les démocrates, ainsi que les républicains Thomas Massie (Kentucky) et Brian Fitzpatrick (Pennsylvanie) votant contre. Il avait été adopté de justesse mardi 1er juillet par le Sénat.

La porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a salué un texte qui est "une synthèse de toutes les politiques sur lesquelles le président a fait campagne et sur lesquelles le peuple américain a voté", y voyant une "journée victorieuse pour le peuple américain".

La Maison Blanche a présenté l'adoption du projet de loi comme la plus grande victoire législative du président, déclarant dans un communiqué jeudi après-midi 3 juillet : "Encore et encore, le président Trump et les républicains se sont battus et ont gagné pour le peuple américain".

Xinhua/VNA/CVN