Le Têt, un voyage au cœur des traditions ancestrales

Le Têt est la fête la plus importante de l’année, symbolisant renouveau et espoir. Marqué par des traditions uniques, il reflète l’identité nationale à travers des rituels spirituels et culturels, incarnant les valeurs et croyances millénaires des Vietnamiens.

Photo : CTV/CVN

Alors que les pays occidentaux célèbrent le début de la Nouvelle Année le 1er janvier, d’autres pays, comme le Vietnam ou la Chine, utilisent le calendrier lunaire, la Nouvelle Année commençant plus tard, fin janvier ou début février.

Les Vietnamiens considèrent que le Têt traditionnel marque le début d’une nouvelle année, un jour d’espoir et de croyance en de nouvelles et bonnes choses, et un adieu à l’ancien. Découvrons les rites ancestraux.

Fête des Génies du Foyer

Le 23e jour du 12e mois lunaire, chaque famille vietnamienne organise une cérémonie d’adieu des Génies du Foyer (Ông Táo ou Táo Quân), Cet événement important ouvre les cérémonies du Têt. Selon la tradition, ces divinités montent au Ciel pour faire leur rapport à l’Empereur de Jade sur la conduite de la famille au cours de l’année passée. De leur rapport, dépendra le bonheur ou le malheur de toute la maison pour l’année à venir.

Nettoyage des tombes

À l’approche du Têt, les familles vietnamiennes honorent leurs ancêtres par un rituel de nettoyage des tombes (tao mô). Ce geste symbolise la réconciliation entre les vivants et les défunts avant les festivités du Têt. Les familles allument de l’encens, racontent les événements de l’année écoulée et invitent les ancêtres à “revenir” célébrer le Têt avec eux. Le nettoyage des tombes, l’arrachage des mauvaises herbes et l’entretien des fleurs représentent un acte de purification pour attirer chance et prospérité. Ce moment est aussi l’occasion d’un rassemblement familial, où enfants et petits-enfants honorent les ancêtres.

Décoration des maisons

Avant le réveillon du Nouvel An lunaire, les maisons sont minutieusement nettoyées et décorées. En règle générale, c’est le chef de famille qui se charge de dépoussiérer l’autel ancestral et d’enlever les cendres d’encens. Il est couramment admis que ce nettoyage permet de se débarrasser des mauvaises fortunes accumulées au cours de l’année écoulée.

Plateau de cinq fruits

Au Vietnam, la tradition du plateau de cinq fruits, offert lors du Têt, est un symbole de respect et de piété filiale envers les ancêtres. Ce plateau, composé de fruits de couleurs et de formes variées, représente les cinq éléments : métal, bois, eau, feu et terre. Le chiffre cinq, porteur de chance et de bénédictions, reflète des souhaits pour la nouvelle année : richesse, longue vie, santé, prospérité et paix. Selon la région, les fruits choisis varient.

Réveillon du Nouvel An

Le terme giao thua (Réveillon du Nouvel An) signifie littéralement “passage de l’ancienne à la Nouvelle Année”. Selon la tradition, douze animaux sacrés du zodiaque vietnamien se relaient chaque année pour superviser les affaires terrestres. Le giao thua marque donc le moment où l’animal de l’année qui s’achève transmet son pouvoir au nouvel animal, et où les Génies du Foyer retournent sur Terre après avoir présenté leur rapport à l’Empereur de Jade. C’est à ce moment que chaque famille organise une cérémonie en plein air pour les accueillir.

Arrivée du 1er invité

La période de giao thua est la plus sacrée de l’année. Il est donc crucial que la première personne à franchir le seuil de la maison pour présenter ses vœux ait une bonne aura, soit respectée, prospère, instruite voire célèbre. Selon la croyance, si cette personne porte chance, la famille bénéficiera de bonheur et de prospérité tout au long de l’année. Cette pratique, appelée xông đât, est particulièrement importante dans les familles commerçantes.

Photo : TT/CVN

Offrir des lì xì

Lì xì (étrennes glissées dans de petites enveloppes rouges) est une coutume qui se perpétue depuis des générations. Ces enveloppes symbolisent la chance et la prospérité. Les aînés remettent des enveloppes contenant de l’argent aux plus jeunes, en leur prodiguant des conseils de sagesse et en les encourageant à poursuivre leurs études, à vivre en harmonie avec les autres et à respecter leurs parents. Ce geste est un moyen de célébrer une année de plus de vie et de souhaiter la réussite pour l’année à venir.

Offrandes aux ancêtres

Le premier jour du Nouvel An lunaire, avant midi, chaque famille rend hommage à ses ancêtres à travers un rituel sacré. Le chef de famille offre des plats, des bánh chung (gâteau de riz gluant carré farci de viande de porc et de haricots mungos), des fruits et brûle de l’encens pour inviter les âmes des défunts à participer aux célébrations. Ce moment symbolise le respect envers les aïeux et les prières pour leur bien-être. Il incarne aussi les valeurs morales et humaines fondamentales, en rappelant aux enfants l’importance de préserver la moralité familiale. Le culte des ancêtres renforce les liens familiaux, encourage l’entraide et la solidarité, et honore les réalisations des générations passées.

Thuy Hà/CVN