Entre tradition et modernité, le Têt reste ancré dans la culture vietnamienne

Le Têt est la plus grande fête vietnamienne qui porte une identité unique et qui revêt une signification particulièrement importante. Si les modalités des réjouissances peuvent parfois être modifiées dans la vie moderne, les valeurs traditionnelles du Têt se perpétuent de génération en génération.

Photo : BCP/CVN

Le Têt (forme abrégée de Têt Nguyên Dan) représente une des plus anciennes traditions et un des symboles les plus importants de la culture vietnamienne. Cette fête fondée sur le calendrier lunaire est rythmée par des traditions, des coutumes et bien évidement des festivités propres à elle, chacune apportant des émotions différentes.

Bien que le Nouvel An lunaire soit célébré dans de nombreux pays asiatiques, le Vietnam a sa propre manière pour accueillir cette fête. De nos jours, le Têt vietnamien incarne une combinaison entre les traditions anciennes et les pratiques modernes.

Les valeurs traditionnelles perpétuées de génération en génération

Bien plus qu'un simple passage à la nouvelle année, le Têt marque un renouveau spirituel, un moment privilégié en famille placé sous le signe des retrouvailles et du partage. Profondément enraciné dans la culture vietnamienne, le Têt met à l'honneur les traditions séculaires du pays, de la vénération des ancêtres aux fastes gastronomiques.

Comme le veut la tradition, le Nouvel An lunaire est pour les Vietnamiens et plusieurs peuples asiatiques, non seulement un moment de communion entre le ciel et la terre, les humains et les divinités, mais aussi le temps de retrouvailles familiales.

Photo : VnExpress/CVN

Lors du Têt, les Vietnamiens, quel que soit leur métier, quel que soit l'endroit où ils vivent, ont le même souhait de se réunir en famille ou de rendre visite à leurs proches et à leurs amis. Le Têt est en fait un retour aux racines.

Le Têt occupe une place sacrée et solide dans le cœur des Vietnamiens, leur permettant de dire au revoir à l’ancien, de souhaiter la bienvenue au nouveau et de prononcer des vœux de bonheur, de santé et de réussite.

Le processus de fabrication du banh chung est une opportunité pour le regroupement familial. Assis autour du feu, les membres de la famille doivent veiller souvent à la cuisson du banh chung en se racontant leurs histoires pendant l’année écoulée. Les liens familiaux sont ainsi renforcés.

Pour les Vietnamiens, les préparations avant le Têt sont très importantes, car elles symbolisent le renouveau et la purification avant d'entamer une nouvelle année. Tout commence par le grand nettoyage de la maison, un acte non seulement pratique mais aussi spirituel, destiné à chasser les mauvais esprits et à accueillir la chance et la prospérité. La maison est joliment décorée avec des branches de pêcher, des kumquats ou des calligraphies rouges, qui portent des messages de bonheur et de succès.

Les marchés du Têt, animés et colorés, deviennent un lieu incontournable où les gens achètent des fleurs, des aliments, des décorations et des cadeaux.

Le plat le plus typique du Têt vietnamien est sans doute le banh chung, un gâteau de riz gluant de forme carrée. Le processus de fabrication du banh chung est une opportunité pour la famille de se réunir.

Selon Hoàng Viêt Nga, arrondissement de Câu Giây (Hanoï), ''chaque année, à l’arrivée du printemps, notre famille se réunit autour de la marmite de gâteaux de riz gluant pour se raconter les évènements de l’année passée. Il s’agit de faire connaître aux enfants les origines du Nouvel An lunaire, afin qu’ils puissent comprendre ce que leurs ancêtres leur ont légué, puis préserver cette atmosphère familiale chaleureuse et joyeuse''.

Photo : VNA/CVN

Le Têt comporte de nombreux autres rites traditionnels qui sont profondément ancrées dans la culture nationale : accueillir le Réveillon, choisir la première personne qui entre dans la maison après minuit (xông đất en vietnamien), aller aux temples et pagodes, cueillir des bourgeons, offrir aux enfants des étrennes glissées dans de petites enveloppes rouges (li xi en vietnamien), ou encore demander des calligraphies.

Les marchés floraux printaniers ne se limitent pas à la vente de fleurs. Ils sont aussi des lieux de découverte culturelle où touristes et expatriés peuvent trouver des articles traditionnels du Têt et mieux comprendre la culture vietnamienne.

Des changements pour s’adapter à la vie moderne

Nous entrons actuellement dans l’ère de l’innovation et dans l’ère du numérique, où les gens se débarrassent progressivement des vieilles choses et les remplacent par de nouvelles tendances. Suivant le rythme d'une société en développement, le Têt et ses coutumes traditionnels sont aussi en mouvement.

Aujourd’hui, de nombreux gens choisissent de faire des achats pour le Têt dans les centres commerciaux ou les supermarchés du fait de la commodité ou des prix avantageux. Ils optent de plus en plus pour l’achat en ligne afin d’économiser du temps.

Les repas pendant le Têt sont divers et variés. En plus des plats traditionnels incontournables comme le giò lua (pâté de viande de porc pilé et bouilli), le hành muôi (oignons salés fermentés), le bánh chung (gâteau carré de riz gluant), le nem (rouleaux de printemps), le canh mang (potage aux jeunes pousses de bambou), il y a désormais d’autres plats d’origines étrangères comme du jambon ou du saucisson.

Photo : ND/CVN

Les technologies ont également transformé certaines traditions du Têt. Par exemple, les li xi (étrennes) sont de plus en plus souvent envoyées sous forme numérique via des applications de paiement en ligne, surtout chez les jeunes générations.

Les réseaux sociaux offrent de nouveaux espaces de célébration. Les familles partagent leurs moments de fête en ligne, créant des connexions virtuelles qui transcendent les distances géographiques.

Au lieu de se rendre en personne chez chaque membre de la famille ou voisin, beaucoup préfèrent envoyer des messages, des vidéos ou des cartes virtuelles pour transmettre leurs souhaits.

En raison d’un nouveau mode de vie, le Têt est devenu une bonne occasion pour les voyages en famille. De plus en plus de Vietnamiens, en particulier ceux vivant dans les grandes villes, choisissent de profiter des longs congés du Nouvel An lunaire pour partir à la découverte d'autres régions du pays ou voyager à l'étranger.

Les agences de voyages, quant à elles, proposent souvent des offres spéciales pour le Têt, répondant à cette tendance croissante. Bien que certains puissent regretter la disparition des valeurs traditionnelles, ces voyages reflètent une nouvelle façon de célébrer le Têt, où le partage familial reste au cœur des priorités, mais dans un contexte plus moderne et dynamique.

Dans les grandes villes, de nombreuses festivités modernes et activités culturelles et artistiques sont organisées, attirant souvent un grand nombre de public, vietnamien et étranger. Les feux d'artifice spectaculaires, lancés à minuit pour accueillir la nouvelle année, sont l’un des événements les plus attendus, réunissant des milliers de personnes dans une ambiance festive et joyeuse.

Cette année, les célébrations du Nouvel An lunaire battent leur plein dans l’ensemble du Vietnam avec l’ouverture des programmes et d'événements riches en activités.

Photo : NDEL/CVN

Par exemple à Hanoï, le Temple de la Littérature (Van Miêu - Quôc Tu Giam) accueille jusqu’au 9 février le Festival de calligraphie du printemps 2025. Quarante-sept maîtres calligraphes démontrent leur art dans deux styles d’écriture : le Han Nôm (caractères sino-vietnamiens traditionnels) et le Quôc Ngu (alphabet vietnamien moderne). Ce festival ne se limite pas à la calligraphie, les visiteurs peuvent découvrir l’artisanat traditionnel de Hanoï et assister à des spectacles de ca trù, de quan ho et d’autres arts traditionnels vietnamiens.

Toujours à Hanoï, la rue Phung Hung recrée l'atmosphère de l'espace culturel du vieux Têt, avec des marchés aux fleurs, des produits artisanaux traditionnels, et la restauration de trois anciens tramways des années 1970, emblèmes de la ville.

À la Cité impériale de Thang Long, le Centre de conservation du patrimoine de Thang Long – Hanoï organise une série d'activités du Têt, dont un programme spécial intitulé ''Têt d'autrefois à l'époque de l'économie subventionnée'' ou des spectacles de marionnettes.

Ces activités sont une bonne occasion pour les Vietnamiens de présenter leurs traditions et leurs caractéristiques culturelles aux étrangers.

Vaishnavi, une touriste indienne, n’a pas caché sa joie de découvrir le Têt lors de son voyage à Hanoï : ''C’est la première fois que je visite le Vietnam et Hanoï en particulier. Ce voyage est pour moi beaucoup plus spécial, car il tombe pendant les vacances du Têt. Les rues sont très animées et colorées. On y trouve beaucoup de monde, des vendeurs et des familles. Tout le monde affiche un sourire sur son visage. C’est cette ambiance que j’aime le plus''.

Malgré ses changements en raison de la vie moderne, le Têt n'a jamais perdu sa signification et ses valeurs uniques. Qu’il soit célébré de manière traditionnelle ou moderne, le Têt occupe toujours une place importance dans le cœur de chacun des Vietnamiens. Il symbolise l’identité nationale, rappelant à la population l’importance de préserver les liens familiaux et les valeurs traditionnelles.

