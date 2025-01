La rue Phùng Hung à Hanoï aux couleurs du Têt

Photo : VNA/CVN

L'inauguration de l’événement a eu lieu le 25 janvier (26e jour du 12e mois lunaire) et se poursuit jusqu’au 6 février 2025 (9e jour du Nouvel An lunaire). Cette année, l'inspiration principale est le signe astrologique du serpent, avec une mise en avant de l’image de l’Ouroboros, symbole universel de cycle éternel, de renaissance et de lien entre passé et présent. Les architectes et stylistes ont intégré ce motif dans leurs créations pour illustrer la continuité et la préservation des valeurs culturelles vietnamiennes.

Deux arcs de triomphe, ornés de motifs des peintures folkloriques Đông Hô, ont été érigés aux carrefours Phùng Hung-Hàng Luoc et Phùng Hung-Lê Van Linh, offrant un visuel saisissant. L’un des points forts de l’événement est la reconstitution de trois anciens tramways, symboles des années 1970 à Hanoï. Ces tramways rappellent le passé et représentent une métaphore d’un "train temporel" ramenant les visiteurs aux racines et traditions précieuses du peuple vietnamien. Le tramway du lac Hoàn Kiêm, en particulier, évoque à la fois la nostalgie et la modernité, symbolisant la fusion des époques.

Photo : VNA/CVN

Tout au long de la rue Phùng Hung, l’atmosphère du Têt est recréée avec un marché aux fleurs vibrant, où les habitants peuvent acheter des plantes ornementales et des décorations traditionnelles du Têt. Ces étals contribuent à instaurer une ambiance festive, chaleureuse et typique du Têt.

Selon les organisateurs, cet événement artistique va au-delà de la simple exposition d’œuvres ; il transmet un message fort sur l’importance de préserver et promouvoir la culture traditionnelle vietnamienne. L’occasion est donnée à la communauté et aux visiteurs, locaux comme internationaux, de s’immerger dans un environnement artistique, de raviver les souvenirs des Têt d’autrefois et de découvrir l’héritage culturel du Vietnam.

Hoàng Lan/CVN