En vedette, les mascottes de serpents égaient les festivités ce Têt

Alors que le Vietnam s’apprête à célébrer le Nouvel An lunaire du Serpent 2025, des localités à travers le pays ont dévoilé des mascottes de serpents uniques pour célébrer cette plus grande fête traditionnelle annuelle du peuple vietnamien.

Photo : CTV/CVN

La mascotte de serpent de la province de Bac Giang, appelée Rắn Hạnh Phúc (Serpent heureux), est une création remarquable de l’artiste Bùi Van Quân. Mesurant 5,1 m de haut et pesant 7 tonnes, ce chef-d’œuvre est fabriqué en béton armé et en acier, mettant en valeur à la fois la durabilité et la finesse artistique.

Le groupe de mascottes pour l’année du serpent dans la province de Binh Dinh, sur le thème "Vườn Hoa Đất Võ" (Jardin de fleurs de la terre martiale), est une installation impressionnante située sur la place Nguyên Tât Thành dans la ville de Quy Nhon.

Cette exposition est un mélange harmonieux de patrimoine culturel et de créativité artistique, symbolisant la riche histoire et la culture dynamique de la région.

Photo : CTV/CVN

Dans le quartier de Lôc Tho, dans la ville de Nha Trang, l’atmosphère festive du Nouvel An lunaire 2025 est plus vibrante que jamais avec l’apparition frappante d’une impressionnante mascotte de cobra royal.

Cette silhouette imposante, mesurant 3,5 m de haut, est fabriquée de manière complexe avec un cadre en acier pour la stabilité et la durabilité, recouvert d’un revêtement en mousse lisse pour créer des contours réalistes.

Dans un centre commercial de Hô Chi Minh-Ville, une superbe mascotte de serpent blanc géant portant un nón lá (chapeau conique traditionnel) est devenue le point culminant des festivités du Nouvel An lunaire, attirant de grandes foules de visiteurs. Son corps est principalement peint en blanc, symbolisant la pureté et les nouveaux départs, en parfaite adéquation avec l’esprit de la saison des fêtes.

Photo : CTV/CVN

À la foire du Nouvel An lunaire de la ville de Viêt Tri, dans la province de Phu Tho (Nord), une paire de mascottes de serpents est devenue virale sur les réseaux sociaux grâce à leur design potelé et à leurs expressions adorables.

Dans la rue des fleurs de la ville de Tuy Hoa, province de Phu Yên (Centre), la mascotte du serpent a été confectionnée sous le thème "Kim Tỵ Phú Quý" (Serpent d’or de la prospérité), incarnant les vœux d’un printemps abondant et florissant.

Sur la place du 3 Février de la ville de Nam Dịnh, une impressionnante mascotte de cobra doré a été dévoilée pour célébrer le Nouvel An lunaire 2025.La mascotte du serpent d’or de la ville de Dà Nang (Centre), fabriquée par l’artisan Dinh Van Tam de Quang Tri, constitue un symbole impressionnant du Nouvel An lunaire 2025.

Une paire d’adorables serpents dorés a été placée au rond-point de l’étang à poissons de Hô Chi Minh dans la province de Gia Lai, dans les hauts plateaux du Centre, pour célébrer le Nouvel An lunaire 2025.

Photo : CTV/CVN

La mascotte de serpent de Quang Tri, fabriquée par l’artisan Dinh Van Tam, a attiré l’attention avec son design unique et accrocheur, mettant en vedette un chapeau de cow-boy.

Sixième des douze animaux du zodiaque, le serpent est associé à la sagesse, au charme, à l’élégance et à la transformation. Les natifs de ce signe sont souvent vus comme réfléchis, calmes et perspicaces. Ils sont également associés à la ruse et à la capacité de résoudre des problèmes complexes grâce à leur intelligence.

VNA/CVN