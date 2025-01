Le Têt traditionnel des Kinh

Les Kinh représentent 85,3% de la population du Vietnam et vivent dans toutes ses provinces, du Nord au Sud. Leur célébration du Têt est considérée comme une belle expression culturelle emblématique de l'ensemble du peuple vietnamien, marquée par de nombreuses traditions profondément significatives, visant à souhaiter une nouvelle année paisible, prospère et porteuse de chance.

>> Têt traditionnel de groupes ethniques vietnamiens

>> Les jeunes de Hanoï gardent l'esprit du Têt traditionnel

>> L’atmosphère du Têt traditionnel au Vietnam impressionne les étrangers

>> Le Têt traditionnel du Vietnam, une magnifique symphonie colorée et sophistiquée

Chaque année, le 23e jour du 12e mois lunaire, les familles nettoient minutieusement leur cuisine et achètent des carpes rouges pour le culte des Génies du Foyer. Ces divinités s'envolent vers les Cieux pour présenter à l'Empereur de Jade un rapport sur la vie des habitants de la maison, sollicitant bonheur, chance et prospérité pour l'année à venir.

Le bánh chưng (gâteau carré de riz gluant, farci de viande de porc poivrée et de haricots mungos) est un plat incontournable pendant le Têt. Les familles commencent à le préparer dès le 27e ou le 28e jour du 12e mois lunaire. En plus d'être offert lors des offrandes aux ancêtres, ce gâteau est également considéré comme un cadeau de choix à offrir à la famille et aux amis pendant cette période festive.

Photo : CTV/CVN

Quelques jours avant le Têt, les familles procèdent au grand nettoyage de leur maison pour chasser les énergies négatives de l'année écoulée et accueillir une nouvelle année pleine de richesse et de chance. La décoration de la maison avec des arbres de kumquat ou des branches de fleurs de pêcher, accompagnés d'enveloppes rouges porte-bonheur, est une tradition prisée signalant l'approche du Nouvel An.

La visite des tombes des ancêtres est une coutume importante qui témoigne du respect et de la piété filiale. Les membres de la famille se réunissent pour nettoyer et honorer les sépultures de leurs ancêtres, grands-parents et parents défunts.

Photo : CTV/CVN

Arriver le premier dans la matinée du jour de l'an

Pour le réveillon du jour de l'An, les familles préparent un festin pour inviter les divinités et les ancêtres à célébrer le Têt avec elles. Souvent organisé en extérieur, il marque la dernière minute de l'année écoulée et symbolise le rejet des malheurs passés ainsi que l'accueil des bénédictions à venir.

Au début de la nouvelle année, les hôtes invitent à entrer en premier dans leur maison des personnes considérées comme porteuses de chance, celles ayant une personnalité en harmonie avec leur âge ou jouissant d'une vie prospère et heureuse. Cette coutume, appelée xông đất, est censée apporter chance et bonheur pour l'année à venir.

Photo : Nhân Dân/CVN

Le Têt est également une période d'échanges de vœux. Le premier jour de l'année, les enfants souhaitent longue vie et bonheur à leurs grands-parents et parents, qui leur remettent en retour des enveloppes rouges remplies d'argent (lì xì), accompagnées de souhaits de réussite et de bonne santé.

Enfin, se rendre au temple et/ou à la pagode au début de l'année afin de prier pour une année chanceuse et paisible reste une tradition culturelle et spirituelle profondément ancrée, illustrant l’attachement des Vietnamiens à leurs valeurs et croyances.

Phuong Nga/CVN