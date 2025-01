Têt 2025 : des festivités prévues aux quatre coins du pays

À l’approche du Têt traditionnel 2025, de nombreuses localités au Vietnam s’activent à préparer des activités culturelles et des festivités variées afin d’attirer un grand nombre de visiteurs. L'exploitation efficace des produits touristiques culturels représente une véritable mine d'or pour attirer les touristes nationaux et internationaux.

>> Des fêtes printanières s’ouvrent à Hà Nam et Thua Thiên Huê

>> Quand les Tày se noircissent le visage pour une fête

>> Le 15e jour du 7e mois lunaire, fête traditionnelle des minorités ethniques à Lào Cai

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam, avec près de 8.000 fêtes organisées chaque année, reflète la diversité culturelle et historique de ses régions. Des événements emblématiques tels que le festival de la pagode Bái Dinh, le marché de printemps à Ninh Bình ou encore la rue fleurie Nguyên Huê à Hô Chi Minh-Ville figurent parmi les incontournables.

Hô Chi Minh-Ville, reconnue comme l’une des principales destinations pour les festivals et événements en Asie, propose une riche programmation. Les visiteurs pourront profiter du marché floral flottant, du Festival du Têt vietnamien et de la célèbre rue fleurie Nguyên Huê. À Bên Tre, les circuits mettant en avant la culture du cocotier offrent des activités telles que la reconstitution des traditions du Têt, la dégustation de spécialités locales ou encore des jeux folkloriques.

La province de Ninh Bình (Nord) s’apprête à accueillir les touristes avec de nombreuses attractions comme Tràng An, Tam Côc-Bích Động ou encore la vieille ville de Hoa Lu. Les festivités incluent également des événements comme le programme du compte à rebours 2025 et le marché de printemps avec près de 100 stands aux saveurs traditionnelles, promettant des expériences inoubliables.

Photo : VNA/CVN

À Hanoï, les lieux emblématiques tels que la zone piétonne autour du lac Hoàn Kiêm, le village de poterie de Bat Tràng ou encore le festival floral de Mê Linh offriront des opportunités de découverte culturelle. En outre, les circuits nocturnes, notamment "La Nuit sacrée" à l’ancienne prison de Hoa Lò et "Décodage de la Cité impériale de Thăng Long", ont déjà reçu des critiques élogieuses de la part des visiteurs.

Dà Nang (Centre), quant à elle, se distingue avec des activités uniques telles que les spectacles de feu et d’eau sur le pont du Dragon ou encore les illuminations et feux d’artifice de la nuit du réveillon. Les programmes comme "Printemps de l’amour", le festival gastronomique de Quang Da et les foires du Têt promettent des souvenirs mémorables.

Photo : VNA/CVN

En plus des festivités, les provinces telles que Ninh Bình, Hanoï et Dà Nang ont renforcé leurs infrastructures touristiques, investi dans la formation de leur personnel et intensifié les efforts de promotion. Ces initiatives visent à garantir des expériences de haute qualité pour les visiteurs pendant la saison festive du Têt 2025.

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

VNA/CVN