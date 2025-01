Hô Chi Minh-Ville organise diverses activités pour le Nouvel An lunaire

Pendant le Nouvel An lunaire 2025, les lieux de divertissement de Hô Chi Minh-Ville organisent une variété d'activités passionnantes pour répondre aux besoins des résidents et des touristes.

Photo : CTV/CVN

En tant que l'un des 15 sites de feux d'artifice, le parc culturel de Dâm Sen dans le 11e arrondissement organisera un spectacle pyrotechnique spectaculaire de 23h30 à minuit le 28 janvier avec des billets au prix de seulement 70.000 dôngs (2,8 USD).

En plus du feu d'artifice, Dâm Sen a préparé d'autres activités fascinantes, comme un spectacle de musique laser et aquatique vibrant, ainsi qu'un festival de musique avec des mélodies joyeuses pour accueillir la nouvelle année.

De plus, pendant les vacances, le parc propose des activités qui mettent en valeur la culture traditionnelle vietnamienne à travers le programme "Têt Viêt".

Les points forts incluent le spectacle "Phuoc - Lôc - Tho", qui recrée les coutumes du Têt, et l'histoire Huyên su Rông Tiên, qui dépeint la légende de Lac Long Quân et Âu Co à travers le cirque, la musique et l'art lumineux.

Les visiteurs peuvent également profiter de manèges palpitants comme des montagnes russes, une promenade en bateau en cascade, une montée d'énergie et des manèges rotatifs à grande vitesse.

Pour se joindre à l'ambiance festive, la zone touristique culturelle de Suôi Tiên dans la ville de Thu Duc présente un combo "Têt xuyên không" avec une gamme d'activités telles que l'exploration du parc sec et l'observation du spectacle spécial "Suôi Tiên - Têt xưa truong tôn", qui combine cirque, danse folklorique et feux d'artifice.

Les visiteurs peuvent également se rendre à "Phô ông Dô" pour écrire de la calligraphie, recevoir des mots porte-bonheur et profiter de démonstrations de calligraphie uniques.

De plus, les visiteurs peuvent découvrir les activités traditionnelles du Têt, notamment la danse du bambou, la réalisation de vœux sur un arbre "nêu", la divination et des jeux folkloriques comme le bâu cua (jeu de la courge et du crabe) et le ô an quan (jeu de la capture du carré mandarin).

Le combo bénéficie d'une réduction de 10% lorsqu'il est acheté avec des billets pour la plage de Tiên Dông, la ferme Suôi Tiên, la ferme ovine ou la ferme viticole modèle.

Suôi Tiên offre également une entrée gratuite aux enfants de moins de 1,4 m qui arrivent par la ligne de métro 1, ainsi que des billets de train gratuits.

Photo : CTV/CVN

Selon Bùi Thi Tô Trinh, directrice générale adjointe de la société par actions de tourisme culturel de Suôi Tiên, le nombre de visiteurs à Suôi Tiên pendant le Nouvel An lunaire 2024 a connu une augmentation significative par rapport aux jours normaux, augmentant de 10 à 20% par rapport à la même période de l'année précédente.

Pour assurer un service de qualité, Suôi Tiên a renforcé son personnel pour aider et guider les visiteurs, a maintenu des normes strictes de sécurité alimentaire et de prévention des incendies et a collaboré avec les autorités locales pour assurer la sécurité de tous les visiteurs.

Cette saison, le zoo et les jardins botaniques de Saigon dans le 1er arrondissement proposent également une variété de programmes et d'activités passionnantes.

Du premier au cinquième jour du Nouvel An lunaire, les visiteurs peuvent jouer avec des capybaras (que le zoo a acquis plus tôt ce mois-ci), participer à la visite spéciale "Du xuân may man" et profiter de spectacles culturels et artistiques tels que des danses de lions et de dragons, des vitrines de serpents, des démonstrations d'extraction de venin de serpent et le programme musical "Xuân yêu thương".

Les enfants peuvent nourrir les animaux, participer à des jeux folkloriques et profiter des aires de jeux aquatiques.

En plus des lieux de divertissement, de nombreux habitants de Hô Chi Minh-Ville devraient visiter des sites culturels et historiques célèbres tels que le Palais de l'Indépendance, la Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville, l'Hôtel de Ville (Bâtiment du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville) et des musées.

Cette année, avec le lancement officiel de la ligne de métro 1, les visiteurs peuvent combiner voyage en métro et visites touristiques dans de nombreuses destinations populaires de la ville de Hô Chi Minh-Ville.

Par exemple, depuis la station Bên Thanh, les visiteurs peuvent marcher 450 m jusqu'au Musée des beaux-arts de la ville de Hô Chi Minh-Ville, 350 m jusqu'au marché Bên Thành ou environ un kilomètre jusqu'au parc Tao Dàn et à la place Thông Nhât.

D'autres attractions du centre-ville, telles que la rue piétonne Nguyên Huê, la poste centrale de la ville de Hô Chi Minh-Ville, la cathédrale Notre-Dame de Saïgon et la rue des livres Nguyên Van Binh, sont également situées à proximité des sorties de la station.

VNA/CVN