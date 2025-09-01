Le SG Tô Lâm rencontre le président du Parti du peuple cambodgien Hun Sen

Le 1 er septembre à Hanoï, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a rencontré Hun Sen, président du Parti du peuple cambodgien (CPP), en visite au Vietnam pour participer aux célébrations du 80 e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale (2 septembre).

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants se sont félicités du développement positif des relations bilatérales dans tous les domaines et ont convenu de mettre en œuvre de manière efficace les conclusions issues des récentes rencontres de haut niveau, ainsi que de l’entretien téléphonique du 14 août dernier. Ils ont souligné la nécessité de renforcer la confiance politique, d’accroître les échanges de délégations à tous les niveaux, de consolider les liens entre les dirigeants et de promouvoir les échanges entre jeunes et entre populations.

Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à ne permettre à aucune force d’utiliser le territoire de l’un contre les intérêts de l’autre, et à accélérer la délimitation et le bornage des 16% restants de la frontière terrestre, tout en coopérant pour assurer la sécurité et prévenir la criminalité transfrontalière.

Les deux dirigeants ont mis en avant l’importance de dynamiser la coopération économique, commerciale et en matière d’investissements, en favorisant notamment les partenariats entre entreprises et en développant les échanges transfrontaliers.

Hun Sen a salué la vigueur des relations économiques entre les deux pays, rappelant que les échanges commerciaux avaient atteint plus de 10 milliards de dollars en 2024 et devraient rapidement atteindre 20 milliards. Le Vietnam est aujourd’hui le troisième partenaire commercial du Cambodge, et ses investissements contribuent directement à l’amélioration des conditions de vie et au développement socio-économique du royaume.

Ils ont en outre convenu de charger les ministères, localités et organes compétents de mettre en œuvre efficacement les mécanismes et accords existants, notamment le Comité mixte de coopération économique, culturelle, scientifique et technique, ainsi que la Conférence de coopération et de développement des provinces frontalières prévue au quatrième trimestre 2025.

Photo : VNA/CVN

Parmi les activités à venir figurent également la 2e Rencontre d’amitié de la défense frontalière Vietnam - Cambodge, un exercice conjoint de secours et sauvetage entre les armées du Vietnam, du Laos et du Cambodge et la promotion du modèle touristique "Un voyage, trois destinations" reliant les trois pays.

Les deux dirigeants ont enfin échangé sur les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

À propos de la situation à la frontière thaïlando-cambodgienne, Hun Sen a fait part des résultats positifs des réunions des Comités frontaliers bilatéraux.

Tô Lâm a salué ces avancées, estimant que le maintien de la paix, de la stabilité et de la coopération sur cette frontière profitait non seulement aux deux peuples mais renforçait aussi l’environnement de développement de toute la région. Il a réaffirmé que le Vietnam était prêt à coopérer étroitement aux efforts communs de l’ASEAN afin de préserver la paix, la stabilité, la coopération, le développement, tout en consolidant la solidarité au sein de ASEAN et son rôle central.

VNA/CVN