Le SG Nguyên Phu Trong, digne continuateur de l’œuvre du Président Hô Chi Minh

>> La Russie, "priorité absolue" de la politique étrangère du Vietnam

>> Félicitations d'amis internationaux pour le SG et président vietnamien Nguyên Phu Trong

>> Nguyên Phu Trong, un dirigeant sincère et dévoué

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

Le secrétaire général Nguyên Phu Trong a dignement pris en héritage l’œuvre du président Hô Chi Minh, transformant avec succès le Vietnam en un pays moderne, puissant avec un taux de croissance élevé rarement vu, une des rares économies à avoir résisté à la récente crise mondiale, a-t-il déclaré à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Sous la direction du secrétaire général Nguyên Phu Trong, le Parti communiste du Vietnam a conduit le pays à obtenir des réalisations socio-économiques remarquables, a-t-il poursuivi.

Le Vietnam est devenu un modèle de développement durable dans des conditions difficiles et complexes, s’appuyant sur sa force endogène et ses qualités nationales supérieures, à savoir l’amour du travail, le respect du passé, l’esprit collectif et le centrage sur l’homme, a-t-il constaté.

Il a souligné la solidarité et la détermination des dirigeants et du peuple vietnamiens dans la mise en œuvre des programmes de développement économique, l’intégration internationale, le maintien et le développement des relations internationales et de la coopération avec les partenaires traditionnels, dont la Fédération de Russie.

Photo : Duy Trinh/VNA/CVN

Le président du KPRF qui a soigneusement étudié la "diplomatie du bambou" du chef du PCV, a estimé que la "diplomatie du bambou" a réussi parce qu’elle est développée sur la base d’une compréhension des processus mondiaux, d’une conscience de la place et du rôle de chacun d’entre nous.

Il s’est souvenu de son accompagnement du président Vladimir Putin lors de sa visite en juin dernier au Vietnam où il s’est entretenu avec le secrétaire général Nguyên Phu Trong, partageant que leur rencontre s’est déroulée dans une atmosphère sincère et chaleureuse et que la relation de confiance entre les plus hauts dirigeants des deux pays garantit le déploiement réussi des accords signés.

Gennady Zyuganov a qualifié le secrétaire général Nguyên Phu Trong d’un marxiste orthodoxe, rappelant les années où les deux dirigeants étaient thésards à l’Académie des sciences sociales auprès du Comité central du parti communiste de l’Union soviétique.

Les dirigeants du KPRF sont heureux et fiers de décider de décerner le prix Lénine, la plus haute distinction du Parti communiste de la Fédération de Russie et du Parti communiste de l’Union soviétique, à l’occasion du 150e anniversaire de la naissance du leader Vladimir Ilitch Lénine, au secrétaire général Nguyên Phu Trong, a-t-il indiqué.

VNA/CVN