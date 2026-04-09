Le SG et président assiste au spectacle "La Patrie dans le cœur"

Dans la soirée du 9 avril, au Théâtre Hô Guom, à Hanoï, le secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam et président Tô Lâm a assisté au spectacle "La Patrie dans le cœur".

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Photo : VNA/CVN

Le programme, organisé sous la direction du Comité du Parti de la Sécurité publique, vise à célébrer le succès des élections des députés de la XVIe législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031, ainsi que l’ouverture de la première session de la XVIe législature de l’Assemblée nationale.

Le programme artistique "La Patrie dans le cœur" constitue une harmonieuse combinaison de musique vietnamienne et de quintessences du monde. Il s’agit d’une œuvre solennelle illustrant la force de la grande union nationale, la confiance et la fierté face au développement du pays dans une nouvelle ère. Il met également en valeur la loyauté indéfectible des forces de sécurité publique envers le Parti et l’État, ainsi que l’attachement profond du peuple vietnamien à sa Patrie.

Le programme a non seulement impressionné par des œuvres profondément lyriques, illustrant la beauté de la Patrie, l’identité culturelle et les valeurs traditionnelles de la nation vietnamienne, mais a également offert au public des mélodies classiques européennes et des rythmes ardents d’Amérique latine, reflétant l’esprit, l’histoire et l’âme des peuples du monde entier.

VNA/CVN