icon search
mask
Politique
Le président cubain félicite le secrétaire général Tô Lâm pour son élection à la présidence du Vietnam

Dans un message publié sur son compte X, le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a également réaffirmé sa volonté et son engagement indéfectible à poursuivre la promotion de l’amitié fraternelle, de la solidarité et de la coopération d’importance historique et particulière entre les deux pays.

>> Félicitations aux principaux dirigeants nouvellement élus du Vietnam

>> Les dirigeants du monde entier félicitent les nouveaux dirigeants vietnamiens

Le président de la République, Tô Lâm, prête serment, le 7 avril.
Photo : VNA/CVN

Le premier secrétaire du Comité central du Parti communiste de Cuba et président de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a adressé le 8 avril (heure locale) ses sincères félicitations à Tô Lâm, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, pour son élection à la présidence de la République socialiste du Vietnam, obtenue à l’unanimité.

Dans un message publié sur son compte X, le président cubain a également réaffirmé sa volonté et son engagement indéfectible à poursuivre la promotion de l’amitié fraternelle, de la solidarité et de la coopération d’importance historique et particulière entre les deux pays.

VNA/CVN

#président cubain #Tô Lâm #élection #présidence #Vietnam #Miguel Díaz-Canel Bermúdez

Autres articles

Rédactrice en chef : Nguyễn Hồng Nga

Adresse : 79, rue Ly Thuong Kiêt, Hanoï, Vietnam

Permis de publication : 25/GP-BTTTT

Tél : (+84) 24 38 25 20 96

E-mail : courrier@vnanet.vn, courrier.cvn@gmail.com

back to top