Tô Lâm remet les décisions de nomination des juges de la Cour populaire suprême

Dans l’après-midi du 9 avril, au Palais présidentiel à Hanoï, le secrétaire général du Parti et président, Tô Lâm, a présidé une cérémonie de publication et de remise des décisions de nomination des juges de la Cour populaire suprême.

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Photo : VNA/CVN

Le vice-président du Bureau présidentiel, Pham Thanh Ha, a annoncé les décisions du président vietnamien portant nomination au poste de juge de la Cour populaire suprême pour les responsables suivants : Nguyên Hai Tram, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la Cour populaire suprême ; Nguyên Van Cuong, juge de troisième grade à la Cour d’appel de la Cour populaire suprême à Hanoï ; Lê Hung Dung, juge de troisième grade et président de la Cour populaire de la province de Khanh Hoa ; Lê Thanh Phong, juge de troisième grade et président de la Cour populaire de Hô Chi Minh-Ville ; Dô Manh Tang, juge de troisième grade et président de la Cour populaire de la province de Hung Yên ; Nguyên Hai Thanh, juge de troisième grade à la Cour d’appel de la Cour populaire suprême à Hanoï ; Nguyên Huu Tuyên, juge de troisième grade et président de la Cour populaire de la province de Quang Tri ; Dô Thi Hai Yên, juge de troisième grade et cheffe du département de direction et de contrôle civil de la Cour populaire suprême.

Pham Thanh Ha a également annoncé la décision de nommer Nguyên Hai Tram, juge de la Cour populaire suprême, au poste de vice-président de cette juridiction.

S’exprimant à la cérémonie, Tô Lâm a souligné qu’il s’agit d’un grand honneur, mais aussi d’une responsabilité politique particulièrement lourde envers le Parti, l’État et le peuple. Il a demandé au système judiciaire, et en particulier aux juges nouvellement nommés, de maintenir une solide fermeté politique, une loyauté absolue envers le Parti, la Patrie et le peuple, ainsi que de respecter strictement le principe de primauté du droit dans les activités judiciaires.

Photo : VNA/CVN

Il a estimé que le renforcement de l’effectif des juges de la Cour populaire suprême et la consolidation de sa direction constituent une exigence urgente dans le processus de construction et de perfectionnement de l’État de droit socialiste du Vietnam, impliquant une réforme profonde et une amélioration de la qualité, de l’efficacité et de l’efficience du système judiciaire dans la nouvelle phase de développement du pays.

Les juges doivent non seulement bien accomplir leur mission de jugement, mais aussi tirer les enseignements de la pratique, développer la jurisprudence et orienter l’application du droit dans l’ensemble du système.

Il a en outre appelé à la construction d’un corps judiciaire intègre, discipliné et exemplaire, à la lutte résolue contre la corruption et les pratiques malsaines dans les activités judiciaires ainsi qu’à la mise en œuvre efficace du modèle de tribunaux à trois niveaux, associé à la transformation numérique et à l’application des technologies de l’information.

Soulignant que le peuple doit être placé au centre des activités judiciaires, Tô Lâm a affirmé que la justice doit être proche des citoyens et à leur écoute. Chaque décision judiciaire doit contribuer à défendre la justice, l’équité et à renforcer la confiance du peuple envers le Parti, l’État et le système juridique.

S’exprimant au nom des responsables nommés, le vice-président de la Cour populaire suprême Nguyên Hai Trâm a exprimé sa profonde gratitude envers les dirigeants du Parti et de l’État pour l’attention constante accordée au développement du secteur judiciaire. Il s’est engagé à poursuivre ses efforts, aux côtés de la direction et du Conseil des juges de la Cour populaire suprême, afin d’accomplir pleinement les missions confiées.

VNA/CVN