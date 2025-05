Vietnam - Kazakhstan

Tô Lâm assiste à la cérémonie de remise des documents de coopération

Plus précisément, les documents signés comprennent : un protocole d’accord sur la coopération entre le ministère vietnamien des Sciences et des Technologies et le ministère kazakh du Développement numérique, de l’Innovation et de l’Industrie aérospatiale ; un protocole d’accord dans le domaine culturel entre le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme et le ministère kazakh de la Culture et de l’Information pour la période 2025-2027 ; un autre dans le domaine des sports entre le même ministère vietnamien et le ministère kazakh du Tourisme et des Sports ; un programme de coopération entre les ministères de la Justice des deux pays pour la période 2025-2027 ; un protocole d'accord sur la coopération entre le Comité populaire de la province vietnamienne de Hung Yên et l'administration de l’oblys de Kyzylorda ; le procès-verbal confirmant la finalisation de la transaction d’achat d’actions de la société par actions Qazaq Air entre Sovico Group et le Fonds Samruk-Kazyna ; un accord de coopération dans le domaine de l’exploration pétrolière et gazière au Kazakhstan entre le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam et la Kazakhstan National Oil and Gas Company ; ainsi qu’un accord de coopération entre l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) et le Complexe de radio et de télévision du Président de la République du Kazakhstan (TRC).

Le Vietnam et le Kazakhstan ont établi des relations diplomatiques le 29 juin 1992. Depuis, l’amitié traditionnelle entre les deux pays n’a cessé de se renforcer et de se développer. La visite d’État du chef du Parti, Tô Lâm, au Kazakhstan contribue à dynamiser les relations bilatérales dans de nombreux domaines, à ouvrir de nouvelles perspectives de coopération et à approfondir les liens entre les deux nations.

