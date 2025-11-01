Le Centre mise sur le développement logistique au service de sa croissance

Le Centre possède de nombreux atouts pour le développement de la logistique. Toutefois, pour rendre ce secteur compétitif à l’échelle internationale et en faire un fer de lance économique, une stratégie unifiée et des politiques macroéconomiques favorables sont indispensables.

Le vice-ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Sinh Nhât Tân, a déclaré que la région constitue un lien crucial entre les deux principaux pôles de croissance du pays - le Nord et le Sud - grâce à un réseau d’autoroutes, de voies ferrées, de ports maritimes et d’aéroports nationaux.

Cette situation stratégique fait des côtes du Centre-Nord et du Centre-Sud un point de convergence pour les marchandises - matières premières, produits agricoles, minéraux et produits industriels transformés - approvisionnant non seulement le marché intérieur, mais facilitant également les échanges avec les économies voisines et au-delà, a-t-il précisé.

Le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân a souligné que la logistique transfrontalière jouera un rôle stratégique pour optimiser et valoriser les chaînes d’approvisionnement dans toute la région.

Grâce à ses nombreux atouts, la logistique est désormais considérée par de nombreuses collectivités territoriales comme un secteur clé pour leur développement futur.

Un pilier essentiel du développement durable

Nguyên Van Phuong, président du Comité populaire de la ville de Huê, a souligné que Huê ambitionne de devenir une plaque tournante majeure en Asie du Sud-Est d’ici 2030. Dans cette stratégie, la logistique est un pilier essentiel du développement durable. Afin d’optimiser l’utilisation de ses ressources et de capitaliser sur ses atouts, Huê prévoit d’accélérer sa transformation numérique et de promouvoir l’économie verte. Cela implique notamment d’intégrer la logistique aux chaînes de valeur des produits pour renforcer sa compétitivité.

Parallèlement, le vice-président du Comité populaire de la province de Quang Tri, Lê Duc Tiên, a déclaré qu’après sa fusion avec Quang Binh, Quang Tri possède désormais tous les atouts nécessaires pour devenir une plateforme logistique interrégionale, se positionnant ainsi comme une porte d’entrée importante et un maillon essentiel de la connectivité interrégionale, tant au niveau national qu’international.

Le vice-ministre Nguyên Sinh Nhât Tân a souligné que, malgré son immense potentiel, la région centrale se heurte encore à plusieurs obstacles au développement logistique, notamment une connectivité limitée entre les ports maritimes, les voies ferrées, les routes et les aéroports, entraînant des coûts de transport élevés par rapport à la moyenne régionale ; un manque de centres logistiques modernes et multimodaux ; et une insuffisance de politiques spécifiques pour attirer les investissements massifs dans les infrastructures logistiques.

Le responsable a également évoqué les ressources limitées des PME pour l’application des technologies de gestion avancées, ainsi que les lacunes en matière de formation et d’attraction d’une main-d’œuvre qualifiée.

Créer des zones franches dans les ports maritimes

Le directeur adjoint de la SARL Hào Hung, Thang Khanh Hung, a proposé l’adoption rapide d’un guichet unique électronique dans les ports maritimes afin de réduire les formalités administratives et de dynamiser les opérations logistiques numériques. Il a également recommandé la création d’une cellule de crise dédiée pour aider les entreprises portuaires à relever rapidement les défis rencontrés.

Trân Thanh Hai, directeur adjoint de l’Agence du commerce extérieur auprès du ministère de l’Industrie et du Commerce, a proposé que, pour accélérer le développement logistique, la région centrale augmente encore les flux de marchandises. Il a également souligné la nécessité de créer des zones franches dans les ports maritimes, aux postes frontières et dans les aéroports.

Le directeur du Département de l’industrie et du commerce de Quang Tri, Hô Xuân Hoe, a estimé que les politiques relatives aux incitations fiscales, aux procédures douanières et à un système de guichet unique intégré devaient être harmonisées afin de permettre aux marchandises transitant par les localités situées le long du corridor économique Est-Ouest et de la sous-région du Mékong de circuler efficacement, de manière transparente et à moindre coût.

