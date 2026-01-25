Messages et lettres de félicitations adressés au secrétaire général du Parti Tô Lâm

À l’occasion de la réélection de Tô Lâm au poste de secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) du XIV e mandat, plusieurs dirigeants et responsables d’organisations internationales ont adressé des messages et lettres de félicitations.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général du Parti du travail de Corée, président des Affaires d’État de la République populaire démocratique de Corée (RPDC), Kim Jong Un, a souligné que la poursuite du mandat de Tô Lâm témoignait de la très haute confiance que les membres du Parti communiste du Vietnam et le peuple vietnamien placent en son leadership, en son prestige et en ses contributions constantes au développement du Parti ainsi qu’à l’amélioration des conditions de vie de la population. Il s'est déclaré convaincu que le Comité central du Parti, sous la direction du secrétaire général Tô Lâm, mettra en œuvre avec succès les Résolutions du XIVe Congrès national du Parti.

À cette occasion, le dirigeant nord-coréen a souhaité que les relations d’amitié et de coopération traditionnelles entre les deux Partis et les deux États, le Vietnam et la RPDC, continuent de se développer de manière substantielle et efficace dans tous les domaines, conformément à l’esprit des accords conclus lors du Sommet entre le Vietnam et la RPDC tenu en octobre 2025.

Dans son message de félicitations, le président de l'Autorité palestinienne, président du Comité exécutif de de l'Organisation de libération de la Palestine(OLP), Mahmoud Abbas, a affirmé que la réélection de To Lam reflétait la profonde confiance et la haute estime que la direction du Parti et le peuple vietnamiens accordent à ses capacités de leadership et à sa vision politique. Il a félicité le PCV pour le plein succès du XIVe Congrès national, soulignant que les orientations et décisions stratégiques adoptées continueront de favoriser le progrès, le développement et la prospérité de la République socialiste du Vietnam.

Valorisation des acquis du Renouveau

Le président palestinien a exprimé sa fierté quant aux relations d’amitié historique unissant les deux peuples et les deux pays, tout en manifestant le souhait de renforcer la coopération étroite avec le secrétaire général Tô Lâm et la nouvelle direction du PCV afin de consolider davantage les relations d'amitié et de coopération bilatérales dans de nombreux domaines, au bénéfice des deux peuples et au service de la paix, de la justice et du développement.

Dans sa lettre de félicitations, le secrétaire général de l’ASEAN, Kao Kim Hourn, a salué le rôle et les contributions importantes du Vietnam à la paix, à la sécurité et à la prospérité régionales. Il s’est dit convaincu que, sous la direction éclairée du secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam continuera d’apporter des contributions majeures à la construction de la Communauté de l’ASEAN et à la mise en œuvre de la Vision de l’ASEAN 2045 : Notre avenir commun. Le Secrétariat de l’ASEAN a réaffirmé sa volonté d’accompagner et de soutenir le Vietnam dans la réalisation des objectifs communs.

De son côté, le secrétaire général de l’Assemblée interparlementaire de l’ASEAN (AIPA), Chem Widhya, a hautement apprécié les résultats significatifs du XIVe Congrès, notamment la réaffirmation des objectifs de développement stratégique, la priorité accordée à la réforme institutionnelle et à l’innovation du fonctionnement parlementaire, ainsi que l’orientation vers un développement socio-économique plus durable. Il a exprimé sa confiance dans le fait que, sous la direction du secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam poursuivra la valorisation des acquis du Renouveau, progressera résolument vers la réalisation de la vision de développement à l’horizon 2045 et continuera de jouer un rôle actif et moteur dans la promotion de la paix, de la stabilité et de la prospérité régionales.

VNA/CVN