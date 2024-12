Le programme "Printemps au pays natal 2025" prévu en janvier prochain

Le programme, placé sous le thème "Vietnam - s'épanouir dans la nouvelle ère", verra la participation de dirigeants et d'anciens dirigeants du Parti et de l'État, de représentants de nombreux ministères, secteurs et localités.

Photo: VNA/CVN

Le programme comprendra un festival de cuisine vietnamienne et un spectacle artistique au Centre national des congrès qui sera retransmis en direct sur les chaînes de télévision VTV1 et VTV4 dans la soirée du 19 janvier 2025.

Les organisateurs invitent les Vietnamiens d'outre-mer à s'inscrire pour participer au programme via le lien : https://shorturl.at/aTPqX. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 22 décembre 2024.

Les Vietnamiens d'outre-mer sont tenus à fournir des informations exactes et complètes, notamment leurs adresses e-mail et leurs papiers d'identité valides. Pour obtenir de l'aide, ils peuvent contacter Nguyên Phu Hai au Département de la recherche générale du ministère des Affaires étrangères au numéro (84 - 24) 8240401 - 8240404 (ext. 103), ou à l'adresse e-mail : xuanquehuong.bng@gmail.com.

"Printemps au pays natal" est un événement annuel d'une grande importance pour la communauté vietnamienne à l'étranger, reliant les Vietnamiens du monde entier à leur pays d’origine, en particulier pendant les célébrations du Têt (Nouvel An lunaire). Il témoigne de l’attention et de la responsabilité du Parti et de l’État envers la communauté vietnamienne à l’étranger.

VNA/CVN