Le secrétaire général Tô Lâm reçoit le secrétaire d’État adjoint américain

Le 13 février au siège du Comité central du Parti, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, a reçu le secrétaire d’État adjoint des États-Unis, Michael DeSombre, à l’occasion de sa visite officielle au Vietnam.

>> Vietnam - États-Unis : la réconciliation au service de la paix et du progrès

>> Renforcer le Partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis

>> Vietnam - États-Unis : coopération renforcée en politique, sécurité et défense

>> Accord commercial réciproque : le Vietnam et les États-Unis accélèrent les négociations

Photo : VNA/CVN

Michael DeSombre a transmis les félicitations du président américain Donald Trump à Tô Lâm pour sa réélection au poste de secrétaire général du PCV, ainsi que pour le plein succès du XIVe Congrès national du PCV.

Le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le XIVe Congrès national du PCV s’était déroulé avec un grand succès, marquant un jalon important ouvrant une nouvelle phase de développement pour le pays. Il a adressé ses sincères remerciements au président Donald Trump pour sa lettre de félicitations à l’occasion du succès de ce congrès.

Saluant la visite de Michael DeSombre, le dirigeant vietnamien a hautement apprécié le rôle du département d’État américain dans la promotion de la dynamique positive des relations Vietnam - États-Unis ces derniers temps. Il a affirmé que le Vietnam considérait toujours les États-Unis comme l’un de ses partenaires les plus importants et se tenait prêt à renforcer une coopération approfondie et globale dans tous les domaines, au bénéfice des deux peuples et contribuant activement à la paix, à la stabilité et à la prospérité des régions et du monde.

À cette occasion, le secrétaire général du PCV a réaffirmé la politique étrangère constante du Vietnam, fondée sur l’indépendance, l’autonomie, la résilience, la paix, l’amitié, la coopération et le développement, ainsi que sur la diversification et la multilatéralisation des relations extérieures. Il a souligné que le Vietnam demeurait un membre responsable, prêt à contribuer activement aux questions régionales et internationales.

Photo : VNA/CVN

De son côté, Michael DeSombre a indiqué que le président Trump appréciait et saluait hautement la décision du secrétaire général Tô Lâm de participer à l’initiative du Conseil de paix pour Gaza. Il a affirmé que les États-Unis attachaient de l’importance au Partenariat stratégique global avec le Vietnam, soutenaient un Vietnam puissant, indépendant et prospère, et souhaitaient renforcer la coopération au niveau stratégique avec le Vietnam, tant dans les relations bilatérales que sur les questions régionales et internationales.

Michael DeSombre a également exprimé sa reconnaissance pour les résultats positifs de ses séances de travail avec les ministères et secteurs vietnamiens lors de cette visite, affirmant qu’il continuerait à contribuer à promouvoir un développement substantiel des relations Vietnam - États-Unis dans les temps à venir.

VNA/CVN