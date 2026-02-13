Le leader du Parti rend hommage à feu le Premier ministre Pham Van Dông

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, est venu vendredi 13 février à la famille de feu le Premier ministre Pham Van Dông pour brûler de l’encens à la mémoire de lui et présenter les vœux du Nouvel An lunaire 2026 à sa famille à Hanoï.

>> Le secrétaire général Tô Lâm rend hommage aux martyrs dans le Sud

>> Le président Luong Cuong rend hommage au Président Hô Chi Minh à la Maison 67

Photo : VNA/CVN

En hommage à feu le Premier ministre Pham Van Dông (1906-2000), le secrétaire général Tô Lâm a exprimé son profond respect et sa gratitude pour l’immense contribution de ce dirigeant gouvernemental exceptionnel - disciple éminent et camarade proche et fidèle du Président Hô Chi Minh ; révolutionnaire prolétarien inébranlable et figure marquante de la révolution vietnamienne du XXe siècle, qui a grandement contribué à la libération, à l’édification à la défense du pays.

Plus qu’un homme politique et culturel de renom, incarnant les plus belles valeurs de la nation et de son époque, le Premier ministre Pham Van Dông était aussi un diplomate talentueux, respecté et admiré par son peuple et ses amis du monde entier. Sa vie et son œuvre demeurent une source d’inspiration, nourrissant et éduquant des générations de Vietnamiens aux idéaux révolutionnaires et à l’intégrité morale, aujourd’hui comme demain.

Tout au long de ses 75 années de carrière révolutionnaire, le Premier ministre Pham Van Dông s’est consacré corps et âme à la nation, mettant son dévouement, son talent et son intelligence au service de la libération nationale et de l’édification du socialisme. En toutes circonstances, il a gardé foi dans le triomphe final de la révolution et dans l’avenir prometteur du Vietnam.

À l’occasion du Têt, le secrétaire général Tô Lâm s’est enquis du bien-être et de la vie quotidienne des proches de feu le Premier ministre Pham Van Dông et a présenté ses meilleurs vœux de santé, de bonheur et de prospérité à toute sa famille en cette année 2026.

VNA/CVN