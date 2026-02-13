"Café avec l'ambassadeur" : une initiative originale pour promouvoir l'image du Vietnam en Autriche

Jeudi 12 février, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoàng, a rencontré des enseignants et des étudiants du programme de master international de l’Académie diplomatique de Vienne afin de présenter les résultats du XIVᵉ Congrès national du Parti communiste du Vietnam.

Lors de la rencontre avec des enseignants et des étudiants tenue le 12 février, l’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoàng a exposé les grandes orientations de la politique étrangère et économique du Vietnam, ainsi que l’état des relations entre l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), l’Union européenne (UE) et le Vietnam.

À cette occasion, l’ambassade a lancé une initiative intitulée "Café avec l’Ambassadeur". Ce cycle de dialogues vise à fournir des mises à jour sur les politiques, l’environnement des affaires, l’investissement et le tourisme du Vietnam dans sa nouvelle ère de développement. Il entend également renforcer la coopération avec les entreprises et les autorités locales, en associant la promotion et la présentation de cafés vietnamiens lors des échanges.

Les participants, venus de dix pays et territoires d’Europe et d’Asie, ont exprimé leur vif intérêt pour cette initiative. Selon eux, le concept de "Café avec l’ambassadeur" propose une combinaison originale entre politique, économie et culture, permettant de transmettre les messages officiels de manière vivante et efficace.

Ce projet bénéficie par ailleurs du soutien de plusieurs ministères vietnamiens, de la Chambre économique fédérale d’Autriche ainsi que de la communauté des affaires locale. Des entreprises vietnamiennes du secteur du café se sont engagées à accompagner l’ambassade afin d’élargir ce cycle de dialogues dans un avenir proche.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de mieux faire connaître le parcours de développement du Vietnam et de renforcer les liens d’amitié et de coopération avec les partenaires internationaux.

