Le secrétaire général Tô Lâm préside une réunion sur la résolution n° 18-NQ/TW du 25 octobre 2017

La première réunion du Comité central de pilotage du dressement du bilan de la mise en œuvre de la résolution n° 18-NQ/TW du 25 octobre 2017 du 12 e Comité central du Parti sur "Quelques questions sur la poursuite de la réforme et de la rationalisation de la structure organisationnelle du système politique pour la rendre simple, efficace et performante", a eu lieu le 19 novembre à Hanoï.

La réunion a été placé sous la présidence du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, également président du Comité central de pilotage.

Lors de la réunion, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que dresser le bilan de la mise en œuvre de la résolution n° 18-NQ/TW était une tâche particulièrement importante, qui devait être menée avec la plus grande détermination et des actions drastiques de l'ensemble du système politique.

Il faut réaliser rapidement les travaux, a-t-il demandé, soulignant que le processus de dressement du bilan devait être mené de manière objective, démocratique, scientifique, minutieuse, perspicace et proche de la situation réelle, afin d’identifier clairement les faiblesses, les insuffisances et leurs causes, et de faire des propositions sur une structure organisationnelle rationalisée.

Durant le processus de réalisation, il faut adhérer étroitement aux principes, au programme politique et à la Charte du Parti, à la Constitution, aux lois et à la réalité, a-t-il ajouté.Selon le chef du Parti, la rationalisation de la structure organisationnelle est un travail très difficile, sensible et complexe, qui exige de la solidarité, une grande détermination, du courage et même des sacrifices d'intérêts personnels pour le bien commun.

Renforcer le travail de communication

Tô Lâm a donc souligné l’importance de renforcer le travail de communication sur la rationalisation de la structure organisationnelle dans l’ensemble du système politique et de la société. Il a également insisté sur la nécessité de réformer fortement le recrutement, la formation, la promotion, la nomination, la mobilisation et l'évaluation du personnel afin d’avoir un personnel qualifié avec des capacités à la hauteur de leurs tâches et un effectif raisonnable.

En outre, il est important de découvrir et généraliser les bonnes pratiques efficaces, de garantir la mise en œuvre conformément aux objectifs, aux exigences et à la feuille de route fixés.

Le secrétaire général Tô Lâm s’est enfin déclaré convaincu que la révolution dans l'organisation du système politique remporterait du succès, créant ainsi des bases permettant au pays d'entrer dans une nouvelle ère, celle de progrès pour un développement fort et prospère de la nation.

