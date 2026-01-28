Le secrétaire général du Parti assiste au programme ‘’Deux mains pour bâtir une Patrie’’

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a assisté au programme télévisé en direct à l’échelle nationale intitulé "Deux mains pour bâtir une Patrie". L'événement s’est tenu dans la soirée du 28 janvier, reliant quatre hauts lieux historiques : Hanoï, Cao Bang (Nord), Nghê An (Centre) et Hô Chi Minh-Ville.

Organisé conjointement par les autorités locales et la Télévision vietnamienne, ce programme politique et artistique de grande envergure à l’occasion du 85ᵉ anniversaire du retour du Président Hô Chi Minh au pays pour diriger directement la révolution vietnamienne (28 janvier), a réuni plus de 800 artistes et amateurs.

Il revêt une profonde signification politique, historique et culturelle, visant à rendre hommage au Président Hô Chi Minh tout en diffusant un message d’action pour la nouvelle étape de développement du pays.

Le programme a été structuré selon un fil conducteur allant "des décisions stratégiques à l’action, de l’histoire à l’époque contemporaine", autour de trois chapitres : "Des mains qui tracent la voie", "Les bras du peuple" et "Hisser haut le drapeau". Ces volets mettent en lumière la vision stratégique du Président Hô Chi Minh lors de son retour au pays en 1941, la leçon fondamentale consistant à prendre le peuple pour racine et à mobiliser la grande union nationale, ainsi que la valeur durable de ces choix stratégiques dans le contexte du renouveau national après le XIVᵉ Congrès du Parti.

L’image centrale du programme est celle des "deux mains", symbole du parcours de recherche de la voie du salut national, des décisions historiques déterminantes et de la solidarité des générations actuelles dans l’édification et la défense de la Patrie. L’expression artistique repose principalement sur la musique, mêlant des chants révolutionnaires emblématiques à des éléments de folklore et de chants populaires régionaux, revisités dans un esprit contemporain.

S’exprimant lors du programme, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que le retour du Président Hô Chi Minh au pays ne constituait pas seulement un événement géographique, mais surtout un retour vers le peuple, vers la réalité nationale et vers la voie de l’indépendance et de l’autonomie de la révolution vietnamienne. Des décisions stratégiques prises dans les montagnes de Cao Bang est née la trajectoire révolutionnaire conduisant à la victoire de la Révolution d’Août 1945 et à la naissance de l’État vietnamien du peuple, par le peuple et pour le peuple.

Selon le secrétaire général, la valeur durable de cet événement historique réside dans des leçons toujours d’actualité : l’autonomie et la résilience comme fondement de l’indépendance nationale, l’ancrage dans le peuple comme source de force la plus durable, et la combinaison harmonieuse entre la force nationale et la force de l’époque. Dans un monde marqué par des mutations rapides et complexes, ces enseignements demeurent le socle permettant au Vietnam de préserver son indépendance, son autonomie et de poursuivre un développement durable.

Soulignant l’exigence d’action concrète à la suite du XIVᵉ Congrès national du Parti, le secrétaire général a affirmé que les objectifs de développement doivent être mesurés à l’aune de la qualité de vie réelle de la population et de la confiance du peuple envers le Parti et l’État, en plaçant l’être humain au centre du développement, en vue d’un Vietnam pacifique, indépendant, autonome, puissant et prospère.

