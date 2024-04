Les ressortissants vietnamiens commémorent les rois Hùng

Photo : Kiêu Trang/VNA/CVN

Lors d’un festival culturel organisé à Washington, aux États-Unis le 13 avril, l’ambassadeur Nguyên Quôc Dung et des responsables de l’ambassade du Vietnam et des organes de représentation du Vietnam aux États-Unis ont offert de l’encens aux rois Hùng, les fondateurs légendaires de la nation, et au président Hô Chi Minh.

S’adressant à l’événement, l’ambassadeur a déclaré que c’était une opportunité pour les Vietnamiens à Washington, en particulier les jeunes, de rencontrer et de rendre hommage à leurs ancêtres. Le diplomate a exprimé l’espoir que cette activité significative contribuera à promouvoir les précieuses traditions et la beauté culturelle du Vietnam.

Lors de l’événement, le comité organisateur a honoré 30 étudiants avec des performances exceptionnelles dans leurs études et autres activités.

Les participants ont pu apprécier les performances artistiques des jeunes et des invités vietnamiens.

Bich Duong, une Vietnamienne vivant aux États-Unis, a déclaré qu’elle espérait que l’ambassade du Vietnam organisera davantage d’activités à plus grande échelle pour vulgariser la culture vietnamienne auprès des Vietnamiens d’outre-mer et des amis américains.

Photo : Tâm Hang/VNA/CVN

Pendant ce temps, les Vietnamiens de Saint-Pétersbourg, en Russie, ont organisé une réunion pour marquer la Journée de commémoration des Rois Hùng, attirant plus de 200 Vietnamiens et amis russes, dont le professeur Vladimir Kolotov, directeur de l’Institut Hô Chi Minh de l’Université de Saint-Pétersbourg.

C’est la quatrième fois que l’événement a lieu en Russie en réponse à la Journée mondiale des ancêtres vietnamiens.

Dào Dai Hai, responsable du projet de la Journée mondiale des ancêtres du Vietnam à Saint-Pétersbourg, a souligné l’importance de l’événement pour connecter les Vietnamiens d’outre-mer ainsi que les Vietnamiens du pays et de l’étranger.

Le professeur Kolotov a cité la célèbre phrase du Président Hô Chi Minh selon laquelle "Les rois Hùng ont eu le mérite de fonder le pays, c’est à nous de le défendre", estimant que cette devise a contribué à développer la grande solidarité nationale et la force interne permettant au Vietnam d’accéder à l’indépendance et de construire le pays, s’intégrer dans le monde et apporter sa contribution à la communauté mondiale.

Le vice-président de l’Association vietnamienne de Russie, Trân Phu Nhuân, a souligné l’importance de la Journée mondiale des ancêtres vietnamiens, appelant les communautés vietnamiennes d’Europe et de Russie à diffuser les traditions humaines vietnamiennes et à favoriser leur solidarité.

Dào Vân Anh, 19 ans, vietnamienne en Russie, a déclaré que son père lui avait parlé de la légende des rois Hùng. Bien qu’elle n’ait jamais visité le Vietnam, l’événement lui a donné un aperçu profond de la signification de la Journée de commémoration des Rois Hùng et lui a fait sentir qu’elle est membre de la famille vietnamienne forte de 100 millions de personnes, a-t-elle déclaré.

Le secrétaire de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh à Saint-Pétersbourg, Dô Thê Manh, a déclaré que l’événement permettait de connecter les étudiants vietnamiens et de diffuser plus fortement et plus largement parmi eux l’esprit de "Quand on boit de l'eau, on se souvient de la source".

VNA/CVN