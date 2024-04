Les transferts de fonds par la diaspora vers Hô Chi Minh-Ville en forte augmentation

Les envois de fonds par les Vietnamiens résidant à l'étranger vers Hô Chi Minh-Ville ont dépassé 2,86 milliards d'USD au premier trimestre 2024, soit une augmentation annuelle de 35,4% et la plus élevée enregistrée depuis trois années consécutives.

Photo : Reuters/VNA/CVN

Selon les données de la succursale de la Banque d'État du Vietnam à Hô Chi Minh-Ville, les envois de fonds en provenance d'Asie continuent de dominer, représentant 59,1% du montant total. Ils ont connu une croissance de 7,5% par rapport au quatrième trimestre 2023 et une hausse substantielle de 86,1% sur un an.

Dans le même temps, les envois de fonds en provenance d’Europe et d’Océanie ont connu une baisse par rapport au dernier trimestre 2023. Nguyên Duc Lênh, directeur adjoint de la branche, a noté que malgré les défis économiques mondiaux persistants et les conflits géopolitiques complexes, ces chiffres reflètent une tendance à la croissance continue, ces envois de fonds jouant un rôle crucial dans le développement socio-économique de la ville.

De plus, les services de paiement associés dans le plus grand centre économique du Sud se sont améliorés, garantissant commodité, sécurité et efficacité, a ajouté Nguyên Duc Lênh. Selon les données officielles, les envois de fonds vers la ville ont augmenté respectivement de 14,2% et 19,4% au cours des premiers trimestres 2022 et 2023.

VNA/CVN