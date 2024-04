Plus de 10.000 circuits et produits de voyage promotionnels proposés au VITM 2024

Plus de 10.000 circuits et produits de voyage promotionnels ont été proposés par les exposants dans le cadre du Salon international du tourisme du Vietnam 2024 (Vietnam International Travel Mart - VITM), selon les organisateurs.

Photo : VNA/CVN

Le Salon international du tourisme du Vietnam, placé sur le thème "Tourisme vietnamien - Transition verte pour le développement durable", s’est tenu du 11 au 14 avril à Hanoï. Avec 480 stands de 700 exposants nationaux et étrangers, il a accueilli près de 80.000 visiteurs.

De nombreuses activités professionnelles lors de cet événement ont contribué à la reprise, à l'accélération et au développement du tourisme vietnamien de manière rapide et efficace. Le thème "Tourisme vietnamien - Transition verte pour le développement durable" a démontré la tendance future du développement du tourisme.

Photo : VNA/CVN

La plateforme TikTok Vietnam a soutenu et présenté activement ce salon. En trois jours, il y a eu plus de 12 millions de consultations d'informations sur l’événement sur cette plateforme. Selon une enquête rapide auprès de 50 exposants, les ventes de produits touristiques en quatre jours ont atteint plus de 180 milliards de dôngs.

Au premier trimestre, le nombre d’arrivées touristiques internationales au Vietnam a atteint plus de 4,6 millions, soit une progression de 72% en glissement annuel. Il s’agit d’un résultat satisfaisant des politiques de visa favorables, des programmes de relance du tourisme et des efforts conjugués de la part des autorités et des entreprises touristiques du pays.

En 2024, le Vietnam vise à accueillir 18 millions de visiteurs étrangers et servir 110 millions de touristes nationaux, avec des recettes totales de 850.000 milliards de dôngs.

VNA/CVN