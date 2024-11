Le président vietnamien et son homologue bulgare rencontrent la presse

Lundi 25 novembre, à Hanoï le président Luong Cuong et son homologue bulgare Roumen Radev ont rencontré la presse pour annoncer les résultats de leur entretien qui s'était tenu plus tôt dans la journée.

Photo : VNA/CVN

Le chef de l'État vietnamien a exprimé sa satisfaction quant au développement positif des relations d’amitié traditionnelle entre le Vietnam et la Bulgarie dans de nombreux domaines, notamment la politique, la diplomatie, le commerce, le travail, ainsi que la défense et la sécurité. Cependant, il a reconnu que les résultats de la coopération restaient modestes et ne correspondaient pas encore au potentiel et aux aspirations des deux parties.

Les deux parties ont échangé sur les principales orientations et identifié des mesures spécifiques pour renforcer la coopération et élever le niveau de leurs relations. Elles ont également convenu de continuer à maintenir des échanges réguliers de délégations à tous les niveaux, de promouvoir la coopération dans les domaines de l'économie, de l'éducation-formation, des sciences et technologies, du travail, de la culture, du sport, du tourisme et des échanges entre les peuples.

Photo : VNA/CVN

Elles ont fixé l'objectif d'améliorer l'efficacité de la coopération en matière d'investissement et d'augmenter le volume du commerce bilatéral. Elles se sont engagées à mettre en œuvre pleinement tous les accords signés ou auxquels elles ont adhéré, en particulier en maximisant les opportunités offertes par l'Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA). Elles ont également convenu de renforcer le rôle des mécanismes de coopération, dont le Comité intergouvernemental sur la coopération économique, scientifique et technique. De plus, elles ont décidé d'explorer de nouveaux domaines de coopération où la Bulgarie dispose d'atouts et le Vietnam a des besoins, tels que la transformation numérique, les biotechnologies dans l'agriculture et la santé.

Luong Cuong a demandé au président Roumen Radev de continuer à créer des conditions favorables à la communauté vietnamienne de Bulgarie.

Photo : VNA/CVN

Concernant les questions internationales et régionales d'intérêt commun, les deux parties se sont accordées sur le fait que les différends et conflits mondiaux doivent être résolus par des moyens pacifiques, sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et du droit international, contribuant ainsi à maintenir la paix, la stabilité et le développement dans chaque région et dans le monde.

Luong Cuong a annoncé que les deux parties avaient approuvé une Déclaration commune concernant les résultats de la visite, qui affirme les engagements des hauts dirigeants de renforcer la coopération dans les domaines où les deux parties possèdent des atouts et des besoins, dans l'intérêt des deux peuples, pour la coopération et la prospérité mondiale.

Pour sa part, le président Rumen Radev a exprimé le souhait que le forum d'affaires organisé à cette occasion produise des résultats positifs.

Sur la base de la coopération d'amitié traditionnelle et des accords signés lors de cette visite, Rumen Radev a émis l'espoir que les deux parties renforceraient leur confiance mutuelle et favoriseraient le développement continu de leurs relations.

Le président Rumen Radev a également promis de faire tout son possible pour maintenir les relations d'amitié et soutenir un approfondissement des liens entre l'Union européenne et le Vietnam, ainsi qu'entre la Bulgarie et le Vietnam.

