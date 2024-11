Entretien entre le président Luong Cuong et son homologue bulgare

Photo : VNA/CVN

Lors de cet entretien, le président Luong Cuong a mis en exergue la signification importante de cette visite, qui précède la commémoration du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux nations en 2025, renforçant ainsi les liens d'amitié traditionnelle et la bonne coopération multiforme entre le Vietnam et la Bulgarie.

Le chef d'État vietnamien a réaffirmé la volonté de son pays à renforcer ses relations avec la Bulgarie, considérée comme son partenaire prioritaire en Europe centrale et orientale.

Le président Rumen Radev a félicité les réalisations importantes obtenues par le Vietnam dans son processus de Dôi Moi (Renouveau), son développement national et son intégration internationale, soulignant le rôle croissant du pays en tant qu'acteur majeur en Asie du Sud-Est grâce à ses réalisations économiques et sa position politique croissante.

Évoquant le développement positif des relations vietnamo-bulgares ces derniers temps, Roumen Radev s'est réjoui de la contribution substantielle de son pays à l'édification et au développement du Vietnam, notamment à travers la formation de plus de 30.000 travailleurs vietnamiens hautement qualifiés.

Le président bulgare a affirmé que son pays considérait le Vietnam comme un partenaire privilégié en Asie du Sud-Est, exprimant son souhait d'approfondir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Ils ont également discuté profondément des orientations stratégiques et des mesures concrètes visant à intensifier la collaboration et à élever les relations à l'avenir.

Dans le domaine politico-diplomatique, les deux parties se sont accordées sur l'importance d'intensifier les contacts et les échanges à tous les échelons, particulièrement à haut niveau, sur tous les canaux du Parti, de l'État, du gouvernement, de l'Assemblée nationale et des échanges entre les peuples, afin de consolider la confiance politique et la compréhension mutuelle, d'élargir la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Les présidents ont identifié le commerce et l'investissement comme piliers fondamentaux des relations bilatérales. Ils ont convenu d'optimiser les mécanismes de coopération existants, notamment le Comité intergouvernemental sur la coopération économique, scientifique et technique, et d'encourager la mise en œuvre effective de l'Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA).

Un accent particulier sera mis sur la coopération dans les secteurs d'excellence bulgares, notamment les technologies de l'information et les industries de sous-traitance.

Cette visite met particulièrement l'accent sur le commerce et l'investissement. La délégation, accompagnée d'importantes entreprises bulgares, aspire à des résultats tangibles dans un avenir proche, selon le président Roumen Radev.

Photo : VNA/CVN

Exprimant ses remerciements envers la Bulgarie pour sa ratification précoce de l'Accord de protection des investissements entre l'UE et le Vietnam (EVIPA), le président Luong Cuong a sollicité le soutien bulgare pour encourager la ratification par les autres membres de l'UE et lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne aux fruits de mer vietnamiens.

Roumen Radev a souligné que la Bulgarie, grâce à sa situation géographique importante, était prête à servir de passerelle au Vietnam pour faciliter sa pénétration du marché de l'UE.

Partageant les propositions de son homologue vietnamien, le président bulgare a souligné la nécessité de renforcer la coopération bilatérale dans les domaines traditionnels tels que la défense et la sécurité, l'éducation et la formation, la science et la technologie, l'agriculture, la culture, le sport, le tourisme, les échanges entre les peuples, tout en élargissant de nouveaux secteurs comme la transformation numérique, les technologies de l'information, la transformation des ressources minérales et la protection de l'environnement.

Les deux parties ont convenu de multiplier les échanges entre les peuples pour renforcer la compréhension mutuelle, de simplifier les procédures de visa et de promouvoir la coopération décentralisée dans le commerce, l'investissement et le tourisme.

Les dirigeants ont réaffirmé leur engagement à maintenir une étroite coordination, le partage d'expériences et le soutien mutuel au sein des forums multilatéraux, notamment l'ONU et le cadre ASEAN-UE, pour relever conjointement les défis mondiaux.

Concernant les enjeux régionaux et internationaux, particulièrement la question de la Mer Orientale, les deux nations ont réitéré leur attachement à la résolution pacifique des différends, sur la base des principes fondamentaux de la Charte des Nations unies et conformément au droit international, notamment la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, pour maintenir la paix, la stabilité, la sécurité, la sûreté, la liberté de navigation maritime et aérienne régionale et mondiale.

À l'issue de l'entretien, les présidents ont assisté à la signature d'accords de coopération dans les domaines de l'éducation, de l'économie, du commerce et de la coopération décentralisée.

Ils ont également adopté une déclaration commune, réaffirmant l'engagement des deux nations de renforcer leur coopération dans leurs domaines d'excellence respectifs, au bénéfice de leurs peuples et pour la promotion de la paix et du développement durable aux niveaux régional et mondial.

VNA/CVN