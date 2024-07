Le chef de l'État vietnamien rencontre la présidente de l’AN cambodgienne

Photo : VNA/CVN

Le président Tô Lâm a transmis les salutations du secrétaire général du Parti, Nguyên Phu Trong, et d'autres dirigeants vietnamiens au dirigeant cambodgien et a exprimé ses impressions sur le développement fort et dynamique du pays hôte.

Le président Tô Lâm a félicité le Cambodge pour l'organisation réussie des 5e élections sénatoriales le 25 février et des élections municipales, provinciales et de district pour le quatrième mandat le 26 mai, notant que la victoire du Parti du peuple cambodgien (CPP) aux élections démontre la confiance et le soutien du public envers le Parti sous la direction de son président Hun Sen.

Khuon Sudary, pour sa part, a qualifié la visite du président Tô Lâm de jalon dans les relations bilatérales, contribuant au renforcement et à l'approfondissement des relations.

Elle a profité de l'occasion pour remercier le Parti, l'État et le peuple vietnamiens pour leur soutien sans réserve au Cambodge au cours de sa lutte passée pour la libération nationale, notamment la lutte du peuple cambodgien contre le régime génocidaire de Pol Pot, ainsi que pour l’oeuvre actuelle de la construction et du développement nationaux.

L’hôte a informé que le nouveau bâtiment de l’AN cambodgienne, un cadeau du Vietnam, devrait être bientôt mis en service.

Les deux parties ont noté avec plaisir le rythme de développement stable de la coopération bilatérale, affirmant que les dirigeants vietnamiens et cambodgiens ont maintenu leurs contacts réguliers et que les mécanismes de coopération bilatérale se sont révélés efficaces.

Tous deux ont hautement apprécié la collaboration entre les deux législatures dans la mise en œuvre de l’accord signé en novembre 2022 et dans l’organisation du premier sommet parlementaire Cambodge - Laos - Vietnam (CLV) en décembre 2023, créant une base pour les liens législatifs entre les trois pays à croître fortement, tout en resserrant leur amitié et leur solidarité traditionnelles.

Les dirigeants ont partagé leur point de vue sur la nécessité de maintenir, préserver, consolider et promouvoir constamment le bon voisinage, l'amitié traditionnelle, la coopération intégrale et la durabilité à long terme entre le Vietnam et le Cambodge sur la base de la confiance et du respect mutuels, pour le bien de leur peuple.

Photo : VNA/CVN

Les deux pays maintiendront également des contacts et des réunions à tous les niveaux sur tous les canaux, notamment le canal parlementaire, et renforceront la coopération et la connectivité économiques, en particulier dans les zones frontalières, vers l'objectif de 20 milliards d'USD d'échanges bilatéraux fixé pour les années à venir.

Ils travailleront également plus dur pour construire une frontière commune de paix, d'amitié, de coopération et de développement durable, et poursuivront le rôle des deux AN dans l'établissement des liens bilatéraux, en particulier dans la construction d'institutions et le perfectionnement des systèmes juridiques pour faciliter la connectivité économique ainsi que l’expansion de la collaboration dans le domaine de l’éducation, de la formation et dans d’autres domaines.

Les parties ont convenu de resserrer les relations Cambodge - Laos - Vietnam et de poursuivre leur étroite coordination et leur soutien dans les forums interparlementaires tels que l'Assemblée interparlementaire de l'ASEAN (AIPA), l'Union interparlementaire (UIP) et le Forum parlementaire de l'Asie-Pacifique (APPF).

Le président Tô Lâm a suggéré que la partie cambodgienne accorde plus d'attention à l'élimination des difficultés rencontrées par les personnes d'origine vietnamienne dans le pays, y compris celles liées à leur citoyenneté, pour vivre et s'intégrer dans la société d'accueil, tout en créant des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes y opèrent.

Plus tôt dans la journée, le président Tô Lâm et sa suite ont déposé des couronnes de fleurs au Monument de l'Indépendance, un autre dédié au défunt roi Norodom Sihanouk, et au Monument de l'amitié Vietnam - Cambodge à Phnom Penh.

VNA/CVN