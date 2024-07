Le président Tô Lâm rencontre des Vietnamiens au Laos

Poursuivant sa visite d'État au Laos, le président Tô Lâm a rendu visite, jeudi vendredi 12 juillet, à l'ambassade du Vietnam au Laos et a rencontré plus de 100 personnes représentant des associations et entreprises vietnamiennes au Laos.

Photo : VNA/CVN

Le président Tô Lâm a réaffirmé que le Parti et l'État s’intéressaient toujours à la diaspora vietnamienne à l'étranger, une partie inséparable du bloc de grande union nationale. Il a émis son espoir que les Vietnamiens au Laos maintiendraient leur solidarité et leur entraide, et continueraient de servir de passerelle pour développer les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos.

Le chef de l’État a apprécié les contributions importantes des ressortissants et des entreprises vietnamiens au Laos au processus de développement et de la défense de la Patrie, ainsi qu'aux relations entre les deux pays.

À cette occasion, il a remis 10.000 USD à l'Association générale des Vietnamiens du Laos pour contribuer à l'amélioration des installations et à l'organisation d'activités pour la communauté.

Au nom de la communauté, Pham Van Hung, président de l'Association générale des Vietnamiens du Laos, a remercié les dirigeants du Parti et de l'État pour leur attention particulière à la communauté vietnamienne d'outre-mer en général et aux ressortissants au Laos en particulier.

Selon l'ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Ba Hùng, pour l’heure, environ 100.000 Vietnamiens d'outre-mer vivent, travaillent ou font des études au Laos, dont près de 40.000 à Vientiane.

VNA/CVN