''Bonjour Vietnam'' présente la culture et des produits vietnamiens à Paris

Le premier Festival ''Bonjour Vietnam'' a eu lieu les 25 et 26 juin à Paris, dans le but de présenter la culture, le peuple et des produits agricoles vietnamiens aux consommateurs français.

Photo : VNA/CVN

Organisé par le Bureau commercial et le Centre culturel du Vietnam en France, aux côtés d'associations et d'entreprises vietnamiennes, le Festival a réussi à faire découvrir aux Parisiens une tranche de vie vietnamienne.

Il a présenté une exposition colorée de fruits vietnamiens comme les litchis, les fruits du dragon, les jacquiers et les mangues, frais et séchés, ainsi que d'autres spécialités vietnamiennes. Un coin culinaire dédié a ravi les papilles avec des plats populaires comme le pho, les rouleaux de printemps et les nouilles aux escargots.

Vu Anh Son, chef du Bureau commercial du Vietnam en France, a souligné l'objectif du Festival de favoriser les liens entre la communauté d'affaires vietnamienne en France et le marché français. Il a indiqué qu'un partenariat avec Vietnam Airlines a facilité l'exportation de près de 20 tonnes de litchis vietnamiens cette année, répondant ainsi à une part importante de la demande de la région Paris - Île-de-France.

Photo : Thu Trang/CVN

Le Festival s'est terminé par un spectacle musical captivant intitulé "Couleurs du Vietnam". De jeunes artistes vietnamiens de différents pays, en collaboration avec les artistes du Centre culturel vietnamien et la chorale d'enfants Les Petits Rossignols de Versailles, ont livré des spectacles qui ont trouvé un écho auprès des publics français et vietnamiens.

La mode a également occupé le devant de la scène avec la collection d’áo dài (tuniques traditionnelles du Vietnam) "Dong chay" de la créatrice Ella Phan.

Photo : Thu Trang/CVN

L'ambassadeur vietnamien en France, Dinh Toàn Thang, a exprimé son espoir que l'initiative "Bonjour Vietnam" se poursuive, présentant la beauté et l'authenticité de la culture, de l'art, du tourisme et de la cuisine vietnamiens au public français et international.

Hoàng Thu Trang, présidente de l'association Art Space, a révélé que 33 étudiants d'origine vietnamienne de France, du Vietnam, du Canada, du Japon et d’Australie avaient rejoint l'événement dans le cadre du projet "Touchers Art 2024 - Bonjour Vietnam" d'Art Space, visant promouvoir la culture vietnamienne à l'échelle mondiale, favoriser la fierté nationale parmi les jeunes Vietnamiens et collecter des fonds pour les enfants défavorisés du Vietnam. Elle a encore révélé que chaque année, l'association Art Space organise des activités pour faire découvrir la beauté de la culture vietnamienne dans différentes villes de France. "Nous sommes passés par Nantes, Lorient, Larmor-Plage et cette année c'est la première fois que nous apportons nos projets à Paris et participons à l'organisation de grands événements comme -Bonjour Vietnam-. Nous sommes très fiers de faire partie de ce programme pour promouvoir la beauté de la culture vietnamienne à nos amis internationaux, à la manière des jeunes", dit Hoàng Thu Trang.

VNA/CVN